Son Mühür - Ermenistan hükümeti, zorunlu askerlik süresini 24 aydan 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, kış dönemi celbi Ocak 2026’da başlayacak. Parlamento onayıyla birlikte, bu dönemde askere alınacak gençler 18 ay boyunca hizmet verecek.

2 yıllık hizmet süresi

Geriye dönük uygulanmayacak düzenlemeye göre, halihazırda askerlikte olanlar mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmetlerini tamamlayacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada askerlik süresinin kısalacağını ve savunma bütçesindeki harcamaların da buna paralel olarak azaltılacağını duyurmuştu.