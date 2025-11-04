Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan bir kadın cinayeti, hem şehirde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vahşi şekilde hayatını kaybeden Arzu Khalilova'nın ölümü, kadın cinayetleriyle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Olay kamuoyunda olduğu kadar, Khalilova'nın yakın çevresinde de büyük üzüntüye yol açtı.

Cinayet, 2 Kasım günü saat 15.00 sularında Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'taki bir evde yaşandı. Rusya vatandaşı 20 yaşındaki Arzu Khalilova ile Azerbaycan uyruklu erkek arkadaşı S.M. aynı evde yaşıyordu. Olay günü çıkan tartışmada, S.M. eline geçirdiği bıçakla Khalilova'yı defalarca bıçakladı. Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşular, acil çağrı merkezine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Olayda Arzu Khalilova'nın vücudunda 75 bıçak darbesi tespit edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi. Cinayet bölgesinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Arzu Khalilova'nın, bir süredir erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı, olaydan önce herhangi bir adli sürecin bulunmadığı öğrenildi. Komşular, tartışma seslerinin ardından kısa sürede olay yerine ekiplerin ulaştığını belirtti. Cinayetin ardından fail S.M.'nin kaçmaya çalıştığı ancak hızla yakalandığı bildirildi. Genç kadının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayın Detayları

Kadına yönelik şiddetin bir örneği olarak öne çıkan olay, hem Bursa'da hem de sosyal medya mecralarında çok geniş bir yankı buldu. Toplumda kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için duyarlılığın tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Soruşturma süreci ise devam ediyor.

Fail ve Olayın Ardından Gelişmeler

Cinayet zanlısı S.M., olaydan hemen sonra polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. İddialara göre, zanlı ile genç kadının bir süredir evli ya da beraber olduğu, aralarındaki tartışmanın tam olarak neden çıktığı ise henüz kesinlik kazanmadı. Olayla ilgili incelemeler ve adli tıp raporları sürdüğü için dava süreci hakkında net bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Arzu Khalilova kimdir?

Arzu Khalilova, 20 yaşında, Rusya vatandaşı bir genç kadın olarak Bursa'da yaşıyordu. Bir süredir Azerbaycan uyruklu erkek arkadaşı S.M. ile birlikte yaşamaktaydı. Khalilova'nın genç yaşta hayatını kaybetmesi, onu tanıyan çevrede derin bir üzüntü yarattı. Genç kadının geçmişine dair fazla bilgi bulunmuyor, ancak olay gününe kadar hayatını sakin bir şekilde sürdürdüğü biliniyor.