SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Menderes Belediyesi’nde yerel yönetimi sarsan rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında adli süreç devam ederken, belediye binasındaki idari ve mülki denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek dönemine ilişkin karanlıkta kalan noktaların aydınlatılması için 17 müfettiş hafta için inceleme başlattı.

17 Müfettiş Çiçek Dönemini A'Dan Z'Ye İnceliyor

Edinilen bilgilere göre, idari usulsüzlükleri, mali kayıpları ve mevzuata aykırı işlemleri tespit etmek amacıyla Ankara ve İzmir’den görevlendirilen 17 mülkiye ve mahalli idareler müfettişi, Menderes Belediyesi’nde karargah kurdu. Geçen hafta itibarıyla belediyedeki çalışma alanlarına yerleşen müfettiş heyeti, kurumun tüm dijital ve fiziksel arşivlerine erişim sağlayarak geriye dönük inceleme çalışmasını başlattı.

İmar, İhale Ve Ruhsat Dosyaları Tek Tek Taranıyor

17 Kişilik müfettiş ekibi, İlkay Çiçek dönemi boyunca imzalanan tüm kararları ve yürütülen iş ve işlemleri büyüteç altına aldı. İncelemelerin özellikle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen yapı ruhsatları, iskan izinleri ve imar planı değişiklikleri. Destek Hizmetleri ve Fen İşleri bölümünde yapılan ihaleler, doğrudan temin alımları ve sözleşme şartnameleri. Mali Hizmetler ve Emlak İstimlak bölümünde ise belediyenin gelir, gider dengesi, taşınmaz tahsisleri ve bütçe harcamaları titizlikle inceleniyor.

Sayıştay Denetimiyle Eş Zamanlı

AK Partili Asuman Şen’in Başkan Vekili seçilmesinin ardından başlatılan Sayıştay incelemesiyle eş zamanlı yürütülen bu incelemeler, evraklardaki en ufak uyumsuzluk ve usulsüzlük detaylandırılıyor. Müfettişlerin hazırlayacağı kapsamlı idari raporların, hem devam eden adli soruşturma dosyasına sunulacağı hem de belediyenin yeni dönemdeki idari yapısına açıklık oluşturacağı ifade ediliyor. Müfettişlerin tespit edeceği yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın seyrinde yeni boyutlar kazanabileceği değerlendiriliyor.