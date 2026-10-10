Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, olimipik branşlarda elde ettikleri başarılarla geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyor. Yenilen Celal Atik Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren İzmir BBSK, basketbolda gümbür gümbür geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Büyük Erkekler Yerel A Ligi’nin altıncı maçında Karşıyaka Sportif’i 91-64 mağlup ederek ligde 6’da 6 yaptı. İzmir BBSK, 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Yıldız Efe SK ile Halkapınar Spor Salonu’nda karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Başkanı Berkan Alptekin, takımı ve antrenörleri tebrik etti. Okan İnce yönetiminde İzmir BBSK, çalışmalarına devam ediyor.
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