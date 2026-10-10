Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in güzide takımlarından Altınordu, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına devam ediyor. Sürdürülebilir altyapı ve öz kaynak sistemleriyle Türkiye’de örnek olan İzmir temsilcisi, altyapılarda faaliyetlerini sürdürüyor. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu ilkesiyle Süper Lig takımlarına ve milli takımlara oyuncu gönderen Altınordu, 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerden çekilme kararı aldı. Altınordu, organize ettiği 2. U13 Elit Gelişim Turnuvasında büyük takımların minik sporcularını tesislerinde ağırlıyor. Özel turnuvada birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken barış, dostluk ve kardeşlik içeren sahneler alkış alıyor. U13 Elit Gelişim Turnuvası, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde oynanan karşılaşmalarla başladı. Dün gün boyunca oynanan ilk gün karşılaşmaları, organizasyonun hedeflediği yüksek rekabet seviyesini ortaya koydu, U13 Elit Gelişim Turnuvası, önümüzdeki iki gün boyunca oynanacak maçlarla devam edecek.
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