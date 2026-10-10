Son Mühür/Hüseyin Demir Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de ikinci gün sona erdi. Altekma Spor Kulübü, Akedaş Onikişubat Belediyespor ile kozlarını paylaştı. İzmir temsilcisi, rakibini 3-0 (26-24, 25-23, 25-19) mağlup etti. Başantrenör Ömer Tok yönetimindeki Altekma, bu galibiyetle moral depoladı. Bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam edecek olan İzmir ekibi, Efeler Ligi’nde ilk haftada Spor Toto ile karşılaşacak. Dev karşılaşma 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksinde oynanacak. İzmirli voleybolseverlerin salonu doldurması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Avrupa Kupalarında oynayan Altekma Spor Kulübü, büyük başarılara imza attı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Erkan Yıldırım

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez)

Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ewert (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Oğuzhan Tarakcı, Özgür Karababa, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Setler: 26-24, 25-23, 25-19Süre: 92 dakika