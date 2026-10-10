Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun 7. haftasında Göztepe Spor Kulübü, evinde Nilüfer Belediye Spor Kulübü’nü ağırlıyor. Dev karşılaşma bugün saat 16:00’da Celal Atik Spor Salonunda oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Deniz Öztürk, İsmail Doğan, Hasan Kaygusuz olarak belirlendi.

Uçan Adamlar galibiyet peşinde!

Göztepe Spor Kulübü, evinde taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Uçan Adamlar, geçtiğimiz hafta Güneysuspor Kulübü ile berabere kaldı. Nilüfer Belediye Spor Kulübü ise İstanbul Gençlik Spor Kulübü’ne 29-31 yenildi. Sarı kırmızılılar, ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 9.sırada mücadele ederken Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4.sırada yer alıyor. Uçan Adamlar, başantrenör Gonca Nahçıvanlı yönetiminde maç saatini bekliyor. Göztepe Spor Kulübü Hentbol Şube Başkanı Emre Artkıy ve ekibi de müsabakayı yakından takip edecek.