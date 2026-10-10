Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol 2.Lig’de büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun ilk haftasında İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor Gelişim sahne alıyor. İlk kez TB2L’de yer alan Aliağa ekibi, gençlerden oluşan kadrosuyla sahaya çıkıyor. Başantrenör Ahmet Gürgen yönetiminde Aliağa Petkimspor Gelişim, A.B.B Egospor ile kozlarını paylaşıyor.
Aliağa Petkimspor’un gençleri sahada!
Ligde sezonun açılış maçında Beylikdüzü Basketbol İhtisas ile Güngören Doruk karşı karşıya geldi. İlk kez TB2L’de mücadele edecek olan Aliağa Petkimspor’ın geçleri ilk maçında galibiyet hedefliyor. Aliağa Petkimspor Gelişim- A.B.B Egospor maçı 11 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Dev karşılaşma Enka Spor Salonunda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Ali Kaan Uslu, Mahir Çıtak, Mahmut Seyhan Eser olarak belirlendi. Aliağa Petkimspor, altyapılara yatırımlarını sürdürüyor. BGL takımıyla TB2L'de mücadele eden Aliağa'nın gençleri yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor.
Ahmet Gürgen’in ekibi belli oldu!
Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunan başantrenör Ahmet Gürgen, Aliağa Petkimspor’da göreve geldiği ilk günden itibaren önemli hizmetlerde bulundu. Alperen Şengün’ü yetiştiren, Türk basketboluna önemli oyuncular yetiştiren Gürgen’in yardımcılığını Ziya Uyanık, Recep Tufan Akansoy yapacak. Bedirhan Uğur Oktay ise Aliağa Petkimspor Gelişimin genel menajerlini yapıyor.
TB2L maç programı şu şekilde:
10 Ekim Cumartesi
15.00 Konya BBSK Gelişim - Çorum Belediyesi
15.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor - Bayrampaşa Belediye
16.00 Türk Telekom Gelişim - İlkler Şehri Uşak
17.00 İ.T.Ü. Halkbank - Teşvikiye
17.00 Kütahya Belediyespor - Karatay Belediye
17.00 Çorlu Belediyesi - Titan Akademi
11 Ekim Pazar
16.00 Antalya Gençlik Spor Pizzabulls - Manisa BBSK
16.00 Aliağa Petkimspor Gelişim - A.B.B. Egospor