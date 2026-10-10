Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol 2.Lig’de büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun ilk haftasında İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor Gelişim sahne alıyor. İlk kez TB2L’de yer alan Aliağa ekibi, gençlerden oluşan kadrosuyla sahaya çıkıyor. Başantrenör Ahmet Gürgen yönetiminde Aliağa Petkimspor Gelişim, A.B.B Egospor ile kozlarını paylaşıyor.

Aliağa Petkimspor’un gençleri sahada!

Ligde sezonun açılış maçında Beylikdüzü Basketbol İhtisas ile Güngören Doruk karşı karşıya geldi. İlk kez TB2L’de mücadele edecek olan Aliağa Petkimspor’ın geçleri ilk maçında galibiyet hedefliyor. Aliağa Petkimspor Gelişim- A.B.B Egospor maçı 11 Ekim Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Dev karşılaşma Enka Spor Salonunda oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Ali Kaan Uslu, Mahir Çıtak, Mahmut Seyhan Eser olarak belirlendi. Aliağa Petkimspor, altyapılara yatırımlarını sürdürüyor. BGL takımıyla TB2L'de mücadele eden Aliağa'nın gençleri yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Ahmet Gürgen’in ekibi belli oldu!

Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunan başantrenör Ahmet Gürgen, Aliağa Petkimspor’da göreve geldiği ilk günden itibaren önemli hizmetlerde bulundu. Alperen Şengün’ü yetiştiren, Türk basketboluna önemli oyuncular yetiştiren Gürgen’in yardımcılığını Ziya Uyanık, Recep Tufan Akansoy yapacak. Bedirhan Uğur Oktay ise Aliağa Petkimspor Gelişimin genel menajerlini yapıyor.

TB2L maç programı şu şekilde:

10 Ekim Cumartesi

15.00 Konya BBSK Gelişim - Çorum Belediyesi

15.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor - Bayrampaşa Belediye

16.00 Türk Telekom Gelişim - İlkler Şehri Uşak

17.00 İ.T.Ü. Halkbank - Teşvikiye

17.00 Kütahya Belediyespor - Karatay Belediye

17.00 Çorlu Belediyesi - Titan Akademi

11 Ekim Pazar

16.00 Antalya Gençlik Spor Pizzabulls - Manisa BBSK

16.00 Aliağa Petkimspor Gelişim - A.B.B. Egospor