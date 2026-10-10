Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorusu, başarılı ön liberonun Süper Lig kariyerinde ilk kez doğrudan atılmasıyla gündeme oturdu. Sarı kırmızılı taraftarlar cezanın kaç maç olacağını sorguluyor. Gözler federasyonun açıklayacağı sevk kararlarına çevrildi.

Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek olan Galatasaray, 9. haftada RAMS Park zemininde Fenerbahçe karşısına çıkacak. Yıldız futbolcunun derbide sahada olup olamayacağını TFF talimatları belirliyor. Planlar şimdiden hazır.

Lucas Torreira Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Lucas Torreira, hakem raporunda ek disiplin suçu yer almadığı takdirde cezasını Gençlerbirliği maçında çekerek Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak. TFF Disiplin Talimatı bu konuda açık bir çerçeve çiziyor. Talimatın 94. maddesi gereği bariz gol şansını önleme gerekçesi sadece bir resmi maç men cezası getiriyor. Karar gecikmeyecek.

Uruguaylı orta saha bu tek maçlık yaptırımı 8. haftadaki Ankara deplasmanında tamamlayacak. Böylece infaz süreci bitecek ve deneyimli isim 26 Ekim Pazartesi günü dev derbide formasına kavuşacak. Raporda şiddetli hareket bulunmadığı için iki maç ceza ihtimali kalmıyor.

Kırmızı kart pozisyonu ve ceza tablosu

Kasımpaşa maçının 63. dakikasında ceza yayında Thiemoko Diarra'yı düşüren Torreira ilk anda sarı kart gördü. Pozisyonu monitörde izleyen Halil Umut Meler, son adam değerlendirmesi yaparak kararını doğrudan kırmızı karta çevirdi.

Durum Süreç ve karar Pozisyon sebebi Son adam bariz gol şansı engelleme Beklenen yaptırım FDT 94. madde uyarınca 1 resmi maç Cezanın infazı 8. hafta Gençlerbirliği karşılaşması Sahaya dönüş 9. hafta Fenerbahçe derbisi

Pozisyon öncesinde faul bekleyen teknik heyet karara itiraz etti. Hakem raporuna fiziki müdahale veya hakaret yansımadığı için kurul standart ceza uygulayacak.

Okan Buruk'un orta saha planı ve derbi takvimi

Teknik direktör Okan Buruk, Ankara deplasmanında orta sahayı emanet edeceği ismi belirliyor. Kulübede bekleyen Berkan Kutlu ile Kerem Demirbay bu görev için iki güçlü seçenek sayılıyor. Kaan Ayhan da ön libero rotasyonunda bekliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 9. hafta derbisi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Uruguaylı dinamonun derbiye yetişecek olması Florya'da moralleri artırıyor.