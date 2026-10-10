Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aras Kargo Spor Kulübü, sezonun ilk haftasında Zeren Spor’u 3-0’lık setle mağlup etti. İzmir temsilcisi, ikinci haftada zorlu Eczacıbaşı deplasmanında sahaya çıkacak. Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli başantrenör kulübün kuruluş aşamasından Sultanlar Ligi’ne uzanan hikayeyi anlattı. Ligde büyük potansiyeli olduklarını söyleyen Doğancı, başarıların perde arkasında takım ruhu olduğunu belirtti.

“Güzel izler bırakan hikaye”

Kulübün ilk kuruluş aşamasındaki zorlukları, bıraktıkları hikayeyi anlatan Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Çok zor bir hikaye oldu. Kulübün ilk kurulma anında yer aldığı toplantıda vardım. Kulübün ilk kuruluş evraklarının teslimatında vardım. Tüm hikayeyi bilmek insanı duygusallaştırıyor. Sultanlar Ligine çıkabileceğimize gönülden inanıyordum. Bunu yapabilecek donanıma, kapasiteye sahibiz. Avrupa Kupalarına gelirsek bu katılımı geçen sene bir çalıştay yapmıştık. Bende oraya dolu bir salon ve Avrupa Kupası finalini çizdim. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Güzel izler bırakan hikaye” diye konuştu.

“Sultanlar Ligi’ne inandık”

Sultanlar Ligine sonuna kadar inandıklarını belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Kulübün geçtiği zor virajlardan biri 1.Lig play-off etabıydı. Balıkesir’de ilk maçı kaybettiğimizde takım yıkıldı. Zeren maçında geriden gelerek öne geçtik. Oyuncuların o gün tutkuyla oynamasında bu işin olacağına inandık. Daha sonra Sultanlar Ligi’ne çıktık” şeklinde konuştu.

“Potansiyelimiz var”

Sultanlar Ligi’nde büyük potansiyeli olduklarını söyleyen Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Sultanlar Ligi gibi bir ligde başarı elde etmek çok keyifli. Biz bu işin keyfini çıkaracağız. Karşımıza kim çıkarsa çıksan problem yok. Oyuncularla yaptığımız toplantılarda söyledik. Hedefimiz bu sene Avrupa Kupalarında yapabileceğimizin en iyisini yapmak dedik. Yarı final, final çıkabilir mi? Potansiyelimiz var. Bunun tadını çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

“Takım ruhuyla başardık”

Takım ruhunun önemine dikkat çeken Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Biz ilk başladığımız günden bu yana diğer kulüplerden farklı olarak iyi bir takımdaşlık gösteriyoruz. Sultanlar Ligine ilk çıktığımızda favori değildik. Emek, büyük özveriyle herkesin gösteri emekle kendimizi yukarıya attık. Bir sonraki sene bu takım kümeye düşer dediler. Sonra büyük özveriyle, büyük fedakarlık ve takım ruhuyla ligde kaldık” dedi.

“Her şey çok güzel gidiyor”

Takım içindeki emek, özveri ve mücadeleyi vurgulayan Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Geçen sezon kimse bizim Avrupa’ya gideceğimize ihtimal vermiyordu. İyi bir ekip ruhu ve takımdaşlıkla başarılarla geldi. Bizimde başarılarımız bu şekilde geliyor. En büyük faktör kulübün iç yapısında bulunan herkesin kendi yapması gereken işin fazlasını üstlenmesidir. Takıma daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle hareket ediliyor. Bu yaklaşım bizim her anımızda var. Bu grubun başında olmaktan çok mutluyum. Mümkün olduğunca sorun yaratmak değil sorun çözmeye çalışıyoruz. Oldukça pozitif bir ortam var. Geçen senede böyleydi bu sene de böyle her şey çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Takım ruhuyla savaşacağız”

Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Sultanlar Ligi’nde maçı kazanmak için en önemli şey takım ruhudur. Teknik ve fiziksel olarak zaten iyi bir takımız. Takım ruhuyla beraber savaşmak en önemlisidir. Onu her zaman yanımızda taşıyacağız” diye sözlerini sonlandırdı.