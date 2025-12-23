Temmuz ayında Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, Ukrayna temsilcisiyle sezonun ilk bölümünde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Turan yönetimindeki Shakhtar, ligin ilk yarısını lider LNZ Cherkasy ile aynı puanda tamamlayarak şampiyonluk yarışında güçlü bir konum elde etti.

İlk yarı bilançosu: 35 puan, ikinci sıra

Ukrayna Premier Ligi’nde sezonun ilk bölümünü 35 puanla tamamlayan Shakhtar Donetsk, averaj farkıyla liderin hemen arkasında ikinci sırada yer aldı. Arda Turan’ın göreve gelmesiyle birlikte oyun disiplini ve istikrarını artıran ekip, zirve yarışından kopmadı.

Kış kampı adresi belli oldu: Antalya

Sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlık programını netleştiren Shakhtar Donetsk, kış kampı için tercihini Antalya’dan yana kullandı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, yoğun geçen ilk yarının ardından takıma kısa bir izin verildiği belirtildi.

14 Ocak’ta Antalya’da toplanacaklar

Shakhtar Donetsk’in açıklamasında, “Son 6 ay inanılmaz derecede yoğun geçti. Shakhtar tatile çıktı” ifadelerine yer verilirken, takımın 14 Ocak’ta Antalya’da toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağı duyuruldu.

Arda Turan’lı Shakhtar’dan güçlü istatistikler

Bu sezon Arda Turan yönetiminde toplam 32 resmi maça çıkan Shakhtar Donetsk, istikrarlı grafiğiyle dikkat çekti. Ukrayna ekibi bu süreçte 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

2.06 puan ortalamasıyla zirve takibi

Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde maç başına 2.06 puan ortalaması yakalayarak ligde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. İkinci yarı öncesi Antalya kampının, takımın hedefleri açısından kritik rol oynaması bekleniyor.

