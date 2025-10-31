Son Mühür- ABD Başkanı Trump'la ticaret anlaşması konusunda uzlaşının ardından Çin devlet Başkanı Şi Cinping 21 üyeli APEC'te liderlere hitap etti. Rusya'dan Şili'ye kadar uzanan APEC bölgesi, küresel ticaretin yüzde 50'sini oluşturuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi, cuma sabahı kapalı kapılar ardında yapılan açılış oturumunda liderlere hitaben yaptığı konuşmada, "Dünya genelinde bir asırdır görülmemiş değişimler hızlanıyor" dedi.

Şi, çok taraflı ticaret sisteminin korunması ve daha derin ekonomik iş birliği çağrısında bulunduğu konuşmasında, "Denizler ne kadar dalgalıysa, o kadar birbirimize kenetlenmeliyiz" dedi.



Açık bir kalkınma çağrısı...



Yapılan açıklamada Cinping'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

Şu anda, yüzyılda görülmemiş değişiklikler dünya genelinde hızlanıyor. Asya-Pasifik bölgesi, gelişiminde artan belirsizlikler ve istikrarsızlaştırıcı unsurlarla karşı karşıya.

APEC'in kuruluş misyonuna sadık kalarak ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve halkın yaşamını iyileştirmek için çalışmalı, herkesin fırsatları paylaştığı ve kazanan çıktığı açık bir kalkınmayı savunmalıyız.

Evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeli ve bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmeliyiz.



Kanada ve Japonya liderleriyle buluşma...



Cinping'in ABD'yle büyük sorunlar yaşayan Kanada'nın Başbakanı Marc Carney ve Japonya'nın yeni göreve gelen Başbakanı Sanae Takaichi ile de bir araya geleceği öğrenildi.