Bağ-Kur kapsamında faaliyet gösteren küçük esnaf ve sanatkârların uzun süredir merakla beklediği 7 bin 200 prim günü (1.800 gün prim indirimi) düzenlemesinde gözler Meclis takvimine çevrildi. Mevcut mevzuatta emeklilik için 9 bin prim gününü tamamlamak zorunda kalan Bağ-Kur'lular, yapılması planlanan bu düzenlemeyle birlikte SSK'lı çalışanlarla eşitlenmeyi hedefliyor. Yaklaşık 1 milyon küçük esnafı doğrudan ilgilendiren prim eşitlemesi düzenlemesiyle kapsama giren vatandaşlar, 5 yıl daha erken emekli olma imkânına kavuşacak. SGK uzmanlarının değerlendirmelerine göre Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemenin detayları, hedef kitlesi ve dikkat edilmesi gereken hukuki şartlar netleşmeye başladı.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜNÜ DÜZENLEMESİ YASALAŞTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Küçük esnafa 1.800 gün prim avantajı getirmesi hedeflenen yasa teklifi henüz TBMM'den geçerek yasalaşmış veya yürürlüğe girmiş değildir. Dolayısıyla şu anki mevcut SGK uygulamalarında Bağ-Kur’lular için 9 bin prim günü şartı geçerliliğini korumaktadır.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, yasal düzenlemenin önümüzdeki yıl Meclis gündemine girmesi ve 2028 sürecine kadar siyasi ajandada daha güçlü bir şekilde yer alması bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından resmi başvuru süreci başlayacak.

1800 GÜN PRİM İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSAYACAK, KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Tasarlanan prim indirimi düzenlemesi tüm Bağ-Kur sigortalılarını kapsamayacak. Düzenlemenin temel hedef kitlesini küçük esnaf ve sanatkârlar oluşturuyor:

Kapsamda Yer Alacaklar: Bakkal, manav, kasap, terzi, berber, ayakkabıcı gibi küçük işletme sahibi olan ve mahalle esnafı statüsünde bulunan sigortalılar düzenlemeden yararlanabilecek.

Bakkal, manav, kasap, terzi, berber, ayakkabıcı gibi küçük işletme sahibi olan ve mahalle esnafı statüsünde bulunan sigortalılar düzenlemeden yararlanabilecek. Kapsam Dışında Kalacaklar: Anonim şirket ve limited şirket ortakları gibi daha büyük ölçekli ticari işletme sahiplerinin düzenleme kapsamı dışında tutulması bekleniyor.

7200 PRİM GÜNÜ İLE HANGİ AVANTAJLAR SAĞLANACAK?

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte 9 bin prim gününü doldurmakta zorlanan küçük esnafa ciddi bir emeklilik kolaylığı sağlanmış olacak. Yapılacak temel prim hesabı şu şekildedir:

Mevcut Prim Şartı: 9.000 gün (25 yıl)

9.000 gün (25 yıl) Planlanan Prim Şartı: 7.200 gün (20 yıl)

7.200 gün (20 yıl) Sağlanan Prim Avantajı: 1.800 gün

1.800 gün Zaman Kazancı: Yaklaşık 5 yıl erken emeklilik imkânı

PRİM İNDİRİMİ TEK BAŞINA EMEKLİ OLMAK İÇİN YETERLİ Mİ?

Prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesi, şartı sağlayan herkesin anında emekli olacağı anlamına gelmiyor. Emeklilik hakkının kazanılabilmesi için sigortalının tabi olduğu diğer tüm şartların da yerine getirilmesi gerekiyor:

Yaş ve Sigortalılık Süresi: İlgili kanun kapsamında belirlenen yaş şartının ve sigortalılık süresinin tamamlanmış olması şarttır. Prim Borcu Engeli: Bağ-Kur kapsamında prim borcu bulunan sigortalıların bu düzenlemeden doğrudan yararlanması mümkün olmayabilir. Borçlu durumdaki esnafın emeklilik dilekçesi verebilmesi için birikmiş prim borçlarını ödemesi veya yapılandırması gerekecek.