Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100.23 puan artışla günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamladı.

Endeks, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.31'lik yükselişle 14.550 puandan giriş yaptı

BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda endişeli hava dağılmadı...



ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na kimin hükmedeceği sorusunda düğümlenen gerilim küresel piyasalarda risk iştahında azalmaya neden olurken Borsa İstanbul belirsizlik ortamında pozitif ayrışmış durumda.

TCMB'nin bugün belli olacak olan politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekleniyor.

Asya borsaları satış ağırlıklı bir işlem gününü geride bıraktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Geçtiğimiz Ağustos ayında son yedi ayın en yüksek seviyesini gören ons altın 4 bin 400 doların üzerinde kalıcı olacağı sinyallerini veriyor. Ons altın 4 bin 427 dolardan, gram altın 6 bin 903 liradan ve gümüş 67.77 dolardan alıcı buluyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilimin eklenmesiyle 103 dolar seviyesinin üzerine çıkan Brent petrol bir miktar geri çekilmeyle 100.65 dolardan, 80 bin doların üzerinde tutunmayı başaramayan Bitcoin ise 78 bin 422 dolardan işlem görüyor.