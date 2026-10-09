TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezona giren Altay’da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, ilk 5 haftalık performansıyla teknik heyetten olumlu not aldı.

Teknik direktör Tuna Üzümcü’nün ilk 11’de değişmez ismi olan 21 yaşındaki file bekçisi, ligde oynanan 5 maçın tamamında sahada bulunarak 450 dakika sahada kaldı ve takımın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

Siyah-beyazlıların ilk 5 haftada elde ettiği puanlarda önemli rol oynayan Ulaş, kalesinde yaptığı kurtarışlara takımına katkı sağladı.

İzmir ekibi bu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, genç kaleci yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

Derbide 3 puanı getiren hamle

Ulaş Hasan Özçelik, en net katkısını Bucaspor 1928 deplasmanında sergiledi.

Altay’ın 2-1 kazandığı İzmir derbisinde rakibin karşı karşıya kaldığı net bir pozisyonda gol fırsatını değerlendirmesine engel olan genç kaleci, galibiyette önemli rol oynadı.

Genç file bekçisi, son olarak iç sahada oynanan ve 0-0 biten Alanya 1221 karşılaşmasında da kalesini koruyarak bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden bitirdi.

Tek profesyonel tecrübeli isim

Kadro yapısı gereği Altay’ın mevcut rotasyonunda profesyonel lig tecrübesine sahip tek kalecisi durumunda olan Ulaş, takımın kalesini koruyor.

Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon talihsiz bir çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan kaleci Semih’in tedavisi devaam ederken, takıma henüz dönememiş olması Ulaş’ın üzerindeki sorumluluğu artırıyor.