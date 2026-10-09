Son Mühür- Fon krizinde iktidar v e muhalefet arasındaki gerilim, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kısa sürede doğru olmadığı ortaya çıkan iddiasıyla yeni bir boyut kazanmışa benziyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in fonlarda işlem yaptığı iddiasını gündeme taşıyan Özlale'nin isimleri karıştırdığı ve isim benzerliğinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Özlale'ye istifa çağrısı...



Özlale'nin iddialarını, ''Bunlar iddia değil, yalan ve iftira'' sözleriyle yanıtlayan Bakan Göktaş, Özlaleyi istifaya çağırarak kendisi hakkında tazminat davası açacağını duyurdu.

Fon krizine yönelik tartışmalarda başta Yeni Parti olmak üere muhalefetin elinin zayıflamasına neden olan Ümit Özlale'ye bir tepki de gazeteci Sabahattin Önkibar'dan geldi.

Bakan Mahinur Göktaş'ın,

''Benim babam böyle bir şey yapmadı. İspatlansın hemen görevimden istifa edeceğim. İspatlanmazsa bu yalan iddiayı dile getiren istifa etmeli'' sözlerine göndermede bulunan Önkibar,

''Mer fonda vurgun yapan Maynur Hanım’ın babası Hasan Özdemir değil, başka bir isimmiş. Evet. Evet. İsim benzerliği söz konusuymuş ki Türkiye’de itibarıyla 4.000 kişi Hasan Özdemir ad ve soyadını taşıyor.

Hoppala ya da amiyane tabirle buyurun cenaze namazına.

Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale ki üstelik profesör, böyle bir cahilliği Allah aşkına nasıl yapar?'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Durup dururken iktidarı mağdur etti...



''Emin olunmayan bir bilgiyi ya da söylentiyi, duyumu sadece isim benzerliği üzerinden nasıl servis eder?'' sözleriyle Ümit Özlale'ye yüklenen Önkibar,

''Bu yapılan sadece Maynur Hanım ile babasına haksızlık değil, aynı zamanda Yeni Parti’ye ve muhalif kesime de haksızlık. Zira fon soygununun merkezinde olan iktidar bu şekilde durup dururken mağdur yapılıyor.

Dahası Yeni Parti’nin imajına, itibarına ve inandırıcılığına da zarar veriliyor. Böyle yalanlar söylenirse yarın gerçek söylendiğinde de kimse umursamaz, ciddiye almaz. Bunun adı lakayıtlığın ötesinde siyasi şov merakı. Ana muhalefet partisi bütün ülkeyi ayağa kaldıran bir hadiseyi nasıl bu kadar ahmakça yönetir? Neden bunun için parti içinde profesyonel bir ekip kurmaz ve gelen bilgi, belge, ihbarları değerlendirmez?

Niçin bunu bir kişi değil de önüne gelen doğru, yanlış, yalan bilgilerle açıklar? Böyle parti yönetilir, böyle muhalefet yapılır mı?'' diye sordu.

Yeni Parti kendi ayağına sıkıyor...



Yeni Parti'nin kendi ayağına sıktığını savunan Önkibar,

''Bu hadiseyi takip edip götürmesi gereken genel başkan Özgür Özel olmalıyken her gün bir başkası konuşuyor. Önce Zeynel Emre, ardından Özgür Özel, sonra Murat Emir, peşi sıra Özgür Özel ve Ümit Özlale açıklama yaptılar. Bir rezillik ancak bu şekilde sulandırılır ki Yeni Parti bunu bilerek mi yapıyor yoksa zavallılıktan mı, emin olun anlaşılır değil'' değerlendirmesinde bulundu.

