TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Aliağaspor FK, evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 8-1 mağlup etti.

Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk düdükle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Aliağaspor FK, erken dakikalarda rakip kalede etkili olmaya başladı.

Dakikalar 13’ü gösterdiğinde Muammer Sarıkaya, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu gol, fırtınanın habercisi oldu.

İlk yarıda farka giden Aliağaspor

Rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Aliağaspor FK, 23. dakikada Malik Karaahmet’in golüyle farkı ikiye çıkardı. 42. dakikada Mertcan Açıkgöz sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

İlk yarının son anlarında yeniden sahne alan Malik Karaahmet, 45. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti. Böylece Aliağaspor FK, soyunma odasına 4-0’lık rahat bir skorla gitti.

İkinci yarıda şov devam etti

Maçın ikinci yarısında da temposunu düşürmeyen ev sahibi ekip, 63. ve 65. dakikalarda Malik Karaahmet’in art arda attığı gollerle farkı iyice açtı.

Karaahmet, bu gollerle maçta hat-trick yaptı ve performansıyla alkış topladı. 69. dakikada Sergen Piçinciol skoru 7-0’a taşırken, 83. dakikada Ahmet İlhan Özek’in golüyle tabela 8-0’a geldi.

Yeni Malatyaspor teselli golünü buldu

Konuk ekip Yeni Malatyaspor, maçın son anlarında 72. dakikada oyuna sonradan giren Eray Şişman’ın golüyle farkı yediye indirdi. Ancak bu gol, sadece teselli niteliğinde kaldı. Malatya temsilcisi, 73. dakikada Osman Katipoğlu’nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Aliağa Atatürk Stadı’nda futbol ziyafeti

Maçın hakem triosu Berat Can Taşkesen, Hakan Özler ve Mertcan Tezcan’dan oluştu. Tribünleri dolduran Aliağalı taraftarlar, takımlarının farklı galibiyetini coşkuyla kutladı.

Aliağaspor FK’da teknik direktör, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederken, alınan 8-1’lik galibiyetle takım puan tablosunda üst sıralara tırmandı.

Maç kadroları

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin (Necati Özdemir dk. 70), Erhan Kartal, Musa Şahindere, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 60), Muammer Sarıkaya (Mustafa Saymak dk. 82), Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere, Malik Karaahmet (Eray Akar dk. 82), Göktuğ Yılmaz (Hakan Demir dk. 60)

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Miraç Küçük dk. 78), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Emirhan Yılmazer dk. 78), Ferhat Canlı, Enes Nas, Emir Ulusoy, Kerem Altunışık (Kemalcan Esen dk. 60), Murat Şamil Güler (Eray Şişman dk. 60), Osman Katipoğlu, Talha Garip

Maçın golleri

13. dakika: Muammer Sarıkaya (Aliağaspor FK)

23, 45, 63, 65. dakikalar: Malik Karaahmet (Aliağaspor FK)

42. dakika: Mertcan Açıkgöz (Aliağaspor FK)

69. dakika: Sergen Piçinciol (Aliağaspor FK)

72. dakika: Eray Şişman (Yeni Malatyaspor)

83. dakika: Ahmet İlhan Özek (Aliağaspor FK)