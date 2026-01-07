2011 yılında Londra'ya taşınan ve 2014 yılında İngiliz Robert Churm ile evlenen Almula Merter, iki İngiliz kız kardeş evlat edindi ve İngiltere'de yaşamını sürdürüyor.

Almula Merter kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları, sanatçının magazin programlarına konuk olması ve sosyal medyada paylaşım yapmasıyla birlikte merak konusu oluyor. Babasının izinden giderek sanat dünyasına adım atan Almula Merter'in eğitimi, kariyeri ve özel hayatı hakkında bilinen tüm detaylar.

Almula Merter kimdir?

Almula Merter, 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'in kızı olan Almula Merter'in annesi Cansın Merter. Babasının izinden giden Almula Merter, sanat dünyasına erken yaşlarda adım attı ve kariyeri boyunca oyunculuk, yönetmenlik, dublaj ve yazarlık gibi birçok alanda çalışmalar yürüttü.

1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji ve psikoloji eğitimi alan Almula Merter, daha sonra 1984 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü tamamladı. Konservatuardan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı.

Almula Merter nereli ve kaç yaşında?

Almula Merter, Ankara doğumlu. 1966 doğumlu olan sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 60 yaşında. Ankara'da büyüyen Almula Merter, eğitim hayatını da Ankara'da sürdürdü ve babasının da görev yaptığı sanat ortamında yetişti.

Almula Merter'in eğitim hayatı

1990 yılında yurt dışına giden Almula Merter, İtalya Roma'da Spazio Müzik Okulu'nda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi aldı. Ayrıca Alexander tekniği konusunda da kendini geliştirdi. İngiltere'de oyunculuk tekniği ve psikodrama eğitimi alan Merter, çeşitli workshoplara katıldı.

Amerika'da ise fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, Alexander tekniği ile oyunculuk ve reji eğitimi aldı. Almula Merter, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde ileri seviyede konuşuyor ve çeviri yapabiliyor.

Almula Merter ne iş yapıyor?

Almula Merter, profesyonel olarak oyunculuk, yönetmenlik, dublaj sanatçılığı ve yazarlık yapıyor. 1976 yılından bu yana dublaj çalışmaları yürüten Merter, birçok televizyon dizisinde de rol aldı. TRT, Kanal 6 ve HBB TV'de sunuculuk görevini üstlendi.

Müjdat Gezen Sanat Okulu ve Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Almula Merter, 2011 yılında Londra'ya taşındıktan sonra Londra'daki okullarda drama dersleri veriyor. Cosmopolitan, Trend, Dishy ve Society dergilerinde köşe yazıları ve röportajları yer alıyor.

Almula Merter'in "Vajina Monologları" yönetmenliği

Almula Merter'in kariyerindeki en dikkat çekici çalışmalardan biri, 2003 yılında yönetmenliğini üstlendiği "Vajina Monologları" oyunu oldu. Yazar Eve Ensler tarafından yazılan bu oyunu Türkiye'de Almula Merter sahneye koydu. Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul ve Müge Oruçkaptan'ın oynadığı bu yapım büyük ses getirdi.

2003 yılında Kadıköy Kaymakamı Yüksel Peker, "Vajina Monologları" isimli oyunun Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenmesine izin vermedi ve "Oyunun ismini telaffuz etmeye bile utanıyorum" dedi. Oyunun yönetmeni Almula Merter ise buna karşılık "Vajina tıbbi bir isim, utanacak bir şey yok, o asıl 'kaymakam' sözcüğüyle uğraşsın" yanıtını verdi.

Almula Merter'in Çığır Sahne'yi kurması

2004 yılında, babası Ferdi Merter ile birlikte Çığır Sahne'yi kurdu. Yurt dışında kadınlar ve özellikle Müslüman kadınlar üzerine seminerler veren Almula Merter, 2007 yılında Bulgaristan'da müzikal oyun sahneye koydu.

Almula Merter'in yazarlık kariyeri

2008 yılında, Duygu Asena'ya ithaf ettiği "Aslında Erkek Diye Birşey Yok" adlı kitabını yazdı. Bu kitapta Türkiye'nin ünlü kadınlarıyla cinsellik hakkında yapılan röportajlara yer verdi.

Almula Merter evli mi, çocukları var mı?

Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra'da Methodist Kilisesi'nde evlendi. Çift, 2018 Ocak ayında kimsesiz iki İngiliz kız kardeş evlat edindi. 51 yaşında anne olan Almula Merter, evlat edindiği iki İngiliz kardeş ile İngiltere'de yaşıyor.

2011 yılından bu yana Londra'da yaşayan Almula Merter Churm, iş nedeniyle uzun süredir Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyordu. Sanatçı, pandemi süreciyle birlikte aile hayatı ve kariyeri açısından önemli bir karar aldı ve İngiltere'ye yerleşti.

Almula Merter'in oynadığı yapımlar

Almula Merter'in yer aldığı bazı yapımlar şunlar:

2010 – Sevgililer Günü (Türkçe Seslendirme)

2009 – 40 (Sinema Filmi)

2008 – Küçük Denizkızı Ponyo (Türkçe Seslendirme)

2008 – Boleyn Kızı (Türkçe Seslendirme)

2005 – Acı Hayat (TV Dizisi)

Almula Merter, kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı ve pek çok yapım için seslendirme yaptı.