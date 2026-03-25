İzmir’in Aliağa ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Geçtiğimiz yıl büyük bir yangın felaketinin yaşandığı bölgede düzenlenen fidan dikim töreniyle, hem doğaya nefes olacak adımlar atıldı hem de toplumsal farkındalık mesajı verildi.

Yangının izleri, fidanlarla siliniyor

Törenin adresi, 26 Haziran’da çıkan ve kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına alan yangının yaşandığı nokta oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alanın yanı sıra Bozköy Mahallesi’ni tehdit etmiş, bir ev zarar görmüş ve çok sayıda küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Yetkililer, bu alanın özellikle seçildiğini belirterek, hem yaşanan felaketi unutturmamak hem de benzer olaylara karşı bilinç oluşturmak istediklerini ifade etti.

“2025 yılı yangınlarla mücadelede kritik bir yıl”

Törende konuşan Aliağa İlçe Orman İşletme Şefi Mustafa Aydınlı, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Aydınlı, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde bugün Dünya Ormancılık Günü ve Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin dört bir köşesinde coşkuyla kutlanmakta olan bu günde orman ve ağaç sevgisini hep birlikte pekiştireceğiz. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki 2025 yılı başta İzmir olmak üzere ülkemizin birçok ayrı noktasında ormanlarla, orman yangınları ile ve afetlerle mücadele edilmesi açısından çok önemliydi. Bu afetlerle birlikte maalesef birçok da can kaybımız oldu. Hektarlarca orman ağacı da yanarak kül oldu. Yangınların çıkış sebebi genelde ihmal veya bunun gibi sebeplerden olduğu için o da bizi çok üzdü. Bizlere düşen doğayı, ormanları korumak, ateş yakmamak ve çıkacak yangınlarda tedbirli olmak, bu yangınları söndürmek. Bir de özellikle belirtmek isterim ki bugün tören yaptığımız bu nokta, geçen sene 26 Haziran'da burada küçücük bir ihmalden; vatandaş öngöremedi bir temizlik ateşi yaktı. Buradan başlayan yangın yaklaşık 15 dakikada rüzgarın da etkisiyle karşı tepeye ilerledi ve bu ormanlık alanı ve Bozköy Mahallesi'ni tehdit etti. Hatta bir tane ev, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Evinde hasta yatağında yatan, çıkamayan, yürüyemeyen vatandaş da o yangında evinden çıkmak zorunda kaldı. Çok büyük bir afet yaşandı. O yüzden bugünün anlam ve önemine binaen bu noktayı seçtik. Bugün için anlamlı bir nokta olsun, bir farkındalık olsun istedik. Ben hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.”

Kaymakam Güney: “Bu bilinci çocuklarımıza aşılamalıyız”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise yangınların önlenmesinde toplumsal sorumluluğun altını çizdi. Güney konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ormancılık Haftası dolayısıyla bu sahada fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Her sene ilçemizin değişik yerlerinde fidan dikiyoruz. Bu sene de burada özellikle geçen sene yangın çıkan alanda fidan dikmeyi uygun gördük. Biraz önce orman işletme şefimizin de söylediği gibi yanan ormanlar ciğerimizi yaktı. Ülkemizde özellikle İzmir bölgesinde çok orman yangını çıktı, ilçemizde de ciddi manada yangınlar çıktı. Önemli olan bu yangınların çıkmasını engellemek, önlemek. Bu da alacağımız önlemlerle, dikkat edeceğimiz ufak tefek ayrıntılarla önlenebilir. Bu bilinci bütün evlatlarımıza vermek zorundayız. Burada ben evlatlarımızın yüzündeki ışıltıyı görüyorum. Daha iyi bir gelecek için sloganlarında belirttikleri gibi ‘Biz diktik doğa büyütecek’ inşallah. Hepsinin gözleri pırıl pırıl, dört gözle fidan dikmeyi bekliyorlar. Hep beraber daha önce yanan alanlara fidan dikip çevremizi, doğamızı güzelleştireceğiz. Ben tekrardan hepinize teşekkür ediyorum, yangınsız bir sezon diliyorum. Dikkat edersek inşallah bu yangınları azaltırız.”

Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Konuşmaların ardından öğrenciler ve katılımcılar, uzman ekiplerin gözetiminde fidan dikimi gerçekleştirdi. Can sularının verilmesiyle birlikte, geçen yıl küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı.

Geniş katılım dikkat çekti

Düzenlenen törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, İlçe Orman İşletme Şefi Mustafa Aydınlı, kurum personelleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Mesaj net: Küçük ihmal, büyük felaket

Yetkililer, orman yangınlarının büyük bölümünün ihmal sonucu çıktığını hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu: Doğayı korumak, ateş yakmamak ve en küçük riskte bile tedbirli olmak, felaketlerin önüne geçmenin en etkili yolu.