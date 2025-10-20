Son Mühür- AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi’nin İzmir’in en büyük pazar alanlarından biri olan Bostanlı Pazaryeri’nin işletmesini özel bir şirkete devretmesine sert tepki gösterdi.

Köse, devir kararının kamu yararı açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirterek, “Bostanlı Pazaryeri’nde yapılacak yeni düzenleme ile yaklaşık 1 milyar liralık bir rantın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu ranttan kimler faydalanacak, bu paranın ne kadarı belediye kasasına girecek?” ifadelerini kullandı.

“SÖYLEM VE EYLEM ARASINDA ÇELİŞKİ VAR”

Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Ünsal’ın bir yıl önce pazaryerine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Sayın Ünsal, o dönem ‘Bostanlı Pazaryerinde giysi pazarı kurulmasına izin vermeyeceğim, orayı köy pazarına çevirmeyeceğim’ demişti. Bugün ise aynı alanda farklı bir uygulama hayata geçiriliyor. Bu durum, söylem ve eylem arasındaki çelişkiyi açıkça göstermektedir” dedi.

“PAZARCI ESNAFI MAĞDUR EDİLİYOR”

Devir sürecinin meclis kararı alınmadan ve şeffaflık ilkesine uygun olmadan gerçekleştirildiğini öne süren Köse, pazarcı esnafının bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti:

“Yıllardır alın teriyle tezgâh açan, rızkını helal yoldan kazanan esnafın ekmeğiyle oynanmaktadır. Pazarcı esnafımız büyük bir mağduriyet içindedir. Karşıyaka halkı endişeli, çünkü belediyenin kamu yararını gözetmek yerine başka hesaplar peşinde olduğu izlenimi güçlenmektedir.”

Köse, açıklamasının sonunda Belediye Başkanı Behice Ünsal’a şu soruları yöneltti:

“Bu tutum değişikliğinin sebebi nedir? 1 milyar liralık ranttan kimler faydalanacak? Bu gelirin ne kadarı belediye kasasına girecek? Karşıyaka’nın hangi değerleri bir sonraki rant alanı yapılmak üzere sıraya alındı?”

"HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, “Karşıyaka sahipsiz değildir. Pazarcımızın, esnafımızın ve hemşerilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız” diyerek açıklamasını tamamladı.