Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Küçükçiğli Mahallesi Atasanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yaşları 15 ile 17 arasında değişen dört arkadaş, akşam birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönecek otobüsü kaçırdı.

Geceyi geçirmek isteyen gençler, sanayi sitesinde park halinde bulunan ve kullanılmayan 35 N 2886 plakalı minibüse girdi.

Yangın kısa sürede aracı alev topuna çevirdi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle minibüs içinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçta yapılan incelemede 16 yaşındaki Abdullah Elali’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın anı kameraya yansıdı

Bölgede bulunan güvenlik kameraları, yangının başlangıç anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde minibüsün içinden önce duman yükseldiği, ardından alevlerin bir anda büyüyerek aracı sardığı ve yangının hızla yayıldığı anlar yer aldı.

Kurtulan 3 genç gözaltına alındı

Yangından kurtulan İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17) polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İlk beyanlarında gençlerin, minibüste geceyi geçirdiklerini, Abdullah Elali’nin elindeki sigarayı söndürmeden araç içine attığını, uyudukları sırada çıkan yangınla uyandıklarını ve kendilerini dışarı attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Cenaze adli tıpa kaldırıldı, soruşturma sürüyor

Abdullah Elali’nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.