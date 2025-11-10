Son Mühür / İzmir Balıkesirliler Eğitim ve Kültür Derneği, Karşıyaka Seyirtepe’de düzenlediği kahvaltı organizasyonuyla Balıkesirlileri bir araya getirdi. Geleneksel hale gelen buluşma, dostluk ve memleket sevgisinin harmanlandığı sıcak bir atmosferde geçti. Dernek Başkanı Erkan Uzun’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe iş dünyası, siyaset, spor ve kamu kurumlarından yaklaşık 250 kişi katıldı. Aynı zamanda Balıkesir Dernekler Federasyonu Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı olan Uzun, konuklarını kapıda karşılayarak samimi bir ortamın oluşmasına öncülük etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Uzun, Balıkesirliler arasındaki dayanışmanın kent dışında da güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Balıkesir ruhu, nerede olursak olalım yüreğimizde yaşamaya devam edecek” dedi.

Atatürk’e saygı, Cumhuriyete vurgu

Konuşmanın ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü nedeniyle katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı coşkuyla söylendi.

“Biz bir aileyiz” mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da etkinlikte yaptığı konuşmada, derneklerin hemşehrilik bağlarını güçlendiren önemli bir köprü olduğuna dikkat çekti. Akın, “Nerede bir Balıkesirli varsa, orada birlik, sevgi ve dayanışma vardır. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı. Konuşmalar boyunca katılımcılar, Balıkesir’e duydukları özlemi ve bağlılığı dile getirdi. Yakın zamanda Sındırgı’da yaşanan deprem felaketine de değinilerek, “Yaraları birlikte saracağız” mesajı verildi. Dernek yönetimi, Balıkesir kültürünü genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen yeni eğitim ve kültür projelerini tanıttı.

Kimler katıldı?

Etkinliğe çok sayıda tanınmış Balıkesirli isim de katıldı. Aralarında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Demokrasi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve eşi Cenk Tunçsiper, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesirspor Başkanı Volkan Altınöz ve Bandırmaspor Başkanı Murat Karakoyun yer aldı.