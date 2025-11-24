V8'de Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında 24-28 Kasım haftasının yarışmacılarından Necati Aksoy, Şanlıurfa kökenli bir emlak danışmanı olarak dikkat çekiyor. Et yemeklerindeki ustalığıyla bilinen yarışmacı, 200 bin TL'lik ödül için mutfağa giriyor. Programın bu haftaki bölümlerinde Necati Bey'in menüleri ve misafirperverliği puanlamaların merkezinde yer alıyor.

Necati Aksoy, yarışmaya iddialı bir giriş yapıyor ve yöresel lezzetleri sofrasına taşıyor. İzleyiciler, sosyal medyada Necati'nin performansını ve biyografik detaylarını araştırıyor. Haftanın diğer yarışmacılarıyla rekabet ederken, el lezzetine güvenini dile getiriyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Necati Aksoy Kimdir?

Necati Aksoy, 33 yaşında ve aslen Şanlıurfalı. Emlak danışmanlığı mesleğini Şanlıurfa'da sürdürüyor. Programda kökenini vurgulayan Necati, Urfa'nın kebap ve et yemeklerini menüsünde öne çıkarıyor.

Yarışmacı, Şanlıurfa'daki günlük hayatını ve mutfak geleneklerini paylaşıyor. Bu hafta, kökeninden esinlenen tariflerle puan toplamayı hedefliyor. İzleyiciler, Necati'nin nereli olduğu sorusuna bu detaylarla ulaşıyor.

Necati Aksoy, Urfa mutfağının baharatlı tatlarını modern bir yaklaşımla sunuyor. Ailesiyle vakit geçirmeyi seven yarışmacı, bu unsurları sofrasına yansıtıyor. Program ilerledikçe, kökeninin menü seçimlerindeki etkisi belirginleşiyor.

Yemekteyiz Necati Aksoy Mesleği ve Mutfak Tutkusu

Necati Aksoy, emlak danışmanlığı yapıyor. Mesleği gereği yoğun bir tempoda çalışan yarışmacı, mutfakta rahatlama buluyor. Et yemekleri hazırlamayı en çok sevdiği alan olarak belirtiyor.

Yarışmada Necati Bey, emlak sektöründeki iletişim becerilerini misafir ağırlamada kullanıyor. Kebap ve ızgara tariflerindeki deneyimini sergiliyor. Programda, Urfa usulü et pişirme tekniklerini anlatıyor.

Necati Aksoy, ödül kazanırsa ailesi ve mesleği için yatırım yapmayı planlıyor. Mutfak tutkusu, çocukluğundan beri sürüyor. Bu hafta, ana yemek kategorisinde iddialı bir performans gösteriyor.