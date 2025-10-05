Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, çekişmeli bir derbide karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maç, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Galatasaray, ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı aldıktan sonra 15 maç üst üste kazanmıştı. Ancak, bu derbinin ardından yine bir Beşiktaş karşılaşmasında puan kaybederek serisini sürdüremedi. Bu süreçte "Cimbom" rakip fileleri tam 42 kez havalandırırken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Geçen sene de aynısı olmuştu