Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1977'de aldığı kararla 29 Kasım, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak belirlenmiş olsa da, Türkiye'de ve birçok ülkede etkinlikler 28 Kasım'a kaydırılıyor. Bu tarih, 1947'de BM'nin Filistin'i taksim kararını aldığı güne yakınlığı nedeniyle sembolik önem taşıyor.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

BM Genel Kurulu'nun 32/40 B sayılı kararıyla ilan edilen gün, Filistin halkının self-determinasyon hakkını ve bağımsız devlet kurma mücadelesini desteklemeyi amaçlıyor. Her yıl 28-29 Kasım civarında dünya genelinde paneller, sergiler ve yürüyüşler düzenleniyor.

Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler bu tarihte etkinlikler yapıyor. 2025'te Gazze'deki gelişmeler nedeniyle etkinliklerin daha yoğun geçmesi bekleniyor. BM, üye ülkelere "Filistin bayrağının dalgalandırılması" çağrısı yapıyor.

Kızıl Hafta (Red Wednesday)

28 Kasım 2025, aynı zamanda Hristiyan dünyasında Kızıl Hafta'ya denk geliyor. Papa Franciscus'un öncülüğünde başlatılan etkinlikte, inançları nedeniyle zulüm gören Hristiyanlar anılıyor. Kiliseler ve önemli yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılıyor.

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı kiliseler bu uygulamaya katılıyor. Amaç, dini özgürlüklerin korunması için farkındalık yaratmak.

Black Friday ve Tüketim Çılgınlığı

28 Kasım 2025, ABD'deki Şükran Günü'nün ertesi gününe denk geliyor ve dünya genelinde Black Friday indirimlerinin zirve yaptığı tarih olacak. Türkiye'de de e-ticaret siteleri ve mağazalar büyük kampanyalar düzenleyecek.

Cyber Monday ise 1 Aralık Pazartesi'ye kayıyor. Bu dönem, yıl sonu alışveriş sezonunun resmi başlangıcı kabul ediliyor.

Dünya Şefkat Günü

2012'den beri kutlanan Dünya Şefkat Günü de 28 Kasım'a denk geliyor. Amaç, bireyler ve toplumlar arasında empati ve merhamet duygusunu güçlendirmek. Sosyal medyada #WorldCompassionDay hashtagiyle paylaşım yapılıyor.

28 Kasım'da Kutlanan Diğer Özel Günler

Buharlı Radyatör Günü

Fransız Tostu Günü

Türkiye’de Letter of Thanks Day (Teşekkür Mektubu Günü)

Bu yıl 28 Kasım Cuma gününe geldiği için hem resmi etkinlikler hem de alışveriş çılgınlığı aynı güne sıkışmış durumda.

