Kenan Baran, Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2022’de yayımlanan “Kral Kaybederse” romanının ana karakteridir. Halit Ergenç’in başrolünde oynadığı Kral Kaybederse dizisinde hayat bulan Baran, Türkiye’nin en zengin, en yakışıklı, en karizmatik ama aynı zamanda en narsist iş adamlarından biridir. Roman ve dizi, Budayıcıoğlu’nun gerçek bir danışanından esinlenerek yazılmıştır. O danışanın adı ise Orhan Gazi Vural’dır.

Kenan Baran Kimdir?

Kenan Baran, kurgusal bir karakter olmasına rağmen Budayıcıoğlu'nun danışanlarından Orhan Gazi Vural'dan esinlenerek yaratıldı. Vural, maden mühendisi olarak kariyerine başladı ve sondaj makineleriyle şantiye projelerinde büyük servet edindi. Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katılacak kadar sanata ilgi duydu. Yakışıklılığı ve karizmasıyla kadınları etkilediği söyleniyor.

Kenan Baran = Orhan Gazi Vural’ın Kurgusal Hali

Roman/Dizi (Kenan Baran) Gerçek Hayat (Orhan Gazi Vural) Sondaj makineleriyle zengin oldu Sondaj makineleri ithalatıyla zengin oldu Kadınlara “köpek” diyor Kadınlara aynı ifadeyi kullandığı bilinir Çocuklukta ağır travma Çocuklukta ağır aile travmaları Terapistinin ofisinde ağlıyor Budayıcıoğlu’nun gerçek danışanı Yalnızlık içinde çöküyor Hayatının son 10 yılını huzurevinde yalnız geçirdi

Vural'ın hayatı, Baran'ın narsist ve çapkın yönleriyle paralellik gösteriyor. Budayıcıoğlu, kitaplarında hastalarının iznini alarak hikâyeleri işliyor. Vural'ın son dönemini İstanbul'da huzurevinde geçirdiği belirtiliyor. PuCCa, köşe yazıları ve belgelerle bu bağlantıyı doğruladı.

Orhan Gazi Vural, Baran gibi ilişkilerinde karmaşa yaşadı. Romanın sonlarına doğru Budayıcıoğlu'nun babasıyla özdeşleştirme teması, Vural'ın hikâyesini yansıtıyor. Bu esinlenme, diziyi gerçekçi kılıyor.

Kenan Baran'ın Hikayesi ve Etkisi

Dizide Kenan Baran, başarılı bir iş adamı olarak başlıyor. Çevresindeki kadınlara "köpek muamelesi" yapması, narsist yapısını ortaya koyuyor. Çocukluk travmaları, ilişkilerini zehirliyor. Budayıcıoğlu, Baran üzerinden fiziksel avantajın kontrolsüzlüğünü eleştiriyor.

Vural'ın gerçek hayatı, Baran'ın çöküşüne benzer şekilde yalnızlıkla bitiyor. Roman, 20 yıllık bir dönemi kapsıyor ve Budayıcıoğlu'nun değişimini de yansıtıyor. Dizinin ilk bölümleri, bu temaları işleyerek reyting rekoru kırdı.