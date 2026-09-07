Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji dünyasını değil, doğrudan çalışma hayatını da değiştiriyor. ChatGPT’nin yaygınlaşmasıyla birlikte yıllardır internet üzerinden akademik metin ve ödev hazırlayarak para kazanan binlerce genç müşterilerini kaybetti.

Özellikle genç işsizliğinin yüksek olduğu gelişmekte olan bölgelerde büyüyen bu sektör, üniversite mezunları için önemli bir geçim kapısı haline gelmişti.

Bir metin 70 dolara kadar kazandırıyordu

Ucuz ve hızlı internetin yayılmasıyla yurt dışındaki öğrenciler için hazırlanan akademik çalışmalar büyük bir dijital pazara dönüştü.

Referans metindeki bilgilere göre çalışanlar hazırladıkları içerik başına 40 ila 70 dolar arasında gelir elde ediyordu. Tek bir şehirde yaklaşık 40 bin kişinin bu alandan düzenli para kazandığı belirtiliyordu. Ancak ChatGPT ile birlikte tablo hızla değişti.

Öğrenciler doğrudan yapay zekâya yöneldi

Öğrencilerin üretken yapay zekâ araçlarıyla saniyeler içinde metin oluşturması, ücret karşılığında içerik hazırlayan kişilere duyulan talebi sert biçimde düşürdü.

Yıllarca büyüyen sektör kısa sürede küçülürken, binlerce genç önemli gelir kaynaklarından birini kaybetti.

Sadece yazarlık etkilenmedi

Değişim akademik içerik hazırlayanlarla da sınırlı kalmadı. Transkripsiyon ve içerik moderasyonu gibi internet üzerinden yürütülen farklı işlerde de otomasyon baskısı arttı.

Araştırmacılar, üretken yapay zekânın özellikle tekrarlanan masa başı görevlerini dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Bankacılık, muhasebe ve benzeri alanlarda da iş tanımlarının önümüzdeki dönemde değişmesi bekleniyor.

40 bin kişinin gelir sağladığı belirtilen bu sektörün yaşadığı hızlı daralma ise yapay zekânın istihdam üzerindeki etkisinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.