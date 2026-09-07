Dünyaca ünlü komedyen ve oyuncu Kevin Hart, iş dünyasında edindiği tecrübelerden yola çıkarak zengin ve başarılı insanlarda gördüğü ortak noktaları anlattı.

Hart’ın dikkat çektiği noktaların başında doğru insanlarla ilişki kurmak geliyor. Ünlü oyuncuya göre büyük paralar kazanan kişiler, her şeyi tek başına yapmak yerine başka insanların bilgi, tecrübe ve kaynaklarından yararlanıyor.

Zenginler ortaklık kurmaktan çekinmiyor

Hart, milyoner ve milyarderlerin başarılı kişilerle iş birliği yapmaktan korkmadığını söyledi.

Gerçek anlamda para kazanmak isteyenlerin, bunu daha önce başarmış insanlarla ilişki kurması gerektiğini belirten Hart, zenginlerin birbirlerinin oluşturduğu değerden yararlandığını ifade etti.

“1+1 bazen 30 eder”

Kevin Hart’ın üzerinde durduğu ikinci nokta ise iki güçlü tarafın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan değer oldu.

Hart, “Ben sana fayda sağlıyorsam, sen de bana sağlayabiliyorsan 1+1 bazen ikimiz için de 30 edebilir” sözleriyle ortaklığın yaratacağı etkiyi anlattı.

Ona göre taraflardan birinin yıllar içinde oluşturduğu birikim, diğerinin sahip olduğu değerle birleştiğinde ortaya çok daha büyük bir güç çıkar.

Her şeyin yüzde 100’ünü istemiyorlar

Hart’ın sıraladığı üçüncü özellik ise sahiplik anlayışıyla ilgili. İş hayatında öğrendiği en önemli derslerden birinin, her işin tamamına sahip olmaya çalışmamak olduğunu söyleyen Hart, değersiz bir girişimin yüzde 100’üne sahip olmanın kişiye kazanç sağlamayacağını belirtti.

Ünlü oyuncu, başkalarının oluşturduğu değerden yararlanarak kendi değerini büyütmenin önemine işaret etti. Hart’a göre mesele pastanın tamamını almak değil, doğru ortaklıkla pastayı büyütmek.