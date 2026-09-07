2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk zille başlıyor. Milyonlarca öğrencinin dersbaşı yapacağı bu özel günde, İzmir genelinde yaşanması beklenen trafik yoğunluğunu minimuma indirmek amacıyla toplu ulaşım düzenlemeleri devreye alınıyor. Her eğitim döneminin başında olduğu gibi, vatandaşların şahsi araçları yerine toplu taşımaya yönlendirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ulaşım koordinasyon merkezlerinin aldığı kararlar netleşti.

14 EYLÜL İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de 14 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte oluşacak trafik yükünü hafifletmek amacıyla hazırlanan ulaşım eylem planı kapsamında, toplu taşıma araçları belirli saatler arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin okullara ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bu uygulama, bilet entegrasyonuna dahil olan tüm araçları kapsayacak.

ESHOT, İZBAN, METRO VE TRAMVAY HANGİ SAATLER ARASINDA BEDAVA OLACAK?

İzmir'deki ulaşım planlamasına göre, 14 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İzmirim Kart entegrasyonuna dahil olan ESHOT otobüsleri, İzmir Metro, İZBAN ve tramvay hatlarından ücretsiz olarak yararlanılabilecek. Bu saat dilimleri dışında yapılacak seyahatler ise normal tarife üzerinden ücretlendirilecek.

İZMİR'DE OKULLARIN İLK GÜNÜ EK SEFERLER DÜZENLENECEK Mİ?

Ulaşımın ücretsiz olacağı saatler arasında doğabilecek yoğunluğu karşılamak adına İzmir genelindeki toplu taşıma ağında kapasite artışına gidilecek. ESHOT, İZBAN ve Metro hatlarında düzenlenecek ilave seferler ile yüz binlerce yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi ve şehir içi trafikteki özel araç sayısının ciddi oranda azaltılması hedefleniyor.