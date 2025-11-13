Son Mühür- Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken havada parçalanan C-130 tipi askeri nakliye uçağında 20 askerimizin şehit olması Türkiye’yi yasa boğdu.

Uçağın üç ayrı parçaya ayrılması kazanın nedenine ilişkin çok sayıda soru işareti oluşturdu. Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, düşüşe ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Uçak kalkıştan 30 dakika sonra irtifa kaybetti

Gence’den havalanan C-130 uçağı, Amasya Merzifon’daki 5. Ana Jet Üssü’ne gitmek üzere yola çıktı ancak kalkıştan sadece 30 dakika sonra irtifa kaybetmeye başladı. Saat 10.49’da henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 bin metre yükseklikte parçalandığı tespit edildi.

Uçağın kuyruk, gövde ve kanat bölümleri birbirinden ayrıldı ve enkaz parçaları Azerbaycan–Gürcistan sınırı boyunca geniş bir alana yayıldı.

Kuyruğun neden koptuğu araştırılıyor

Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş, uçağın düşüş anına ilişkin fotoğrafların önemli ipuçları verdiğini söyledi. Karakuş şu değerlendirmede bulundu:

“Dünkü fotoğraflarda kuyrukla motorun ayrı düştüğünü gördük. Uçak döne döne inerken kuyruk da düşüyor.

Motorun gövdeden kopması sırasında kuyruğa çarpma ihtimali var. Bu durum uçağın kontrolsüz şekilde düşmesine neden olmuş olabilir.”

Karakuş, olayın çok ani gerçekleştiğini ve pilotların arıza bildirimi yapmaya fırsat bulamayabileceğini de ifade etti.

Motorun gövdeden tamamen ayrıldığı değerlendiriliyor

Karakuş, uçağın kontrolü kaybetmesindeki en kritik etkenlerden birinin motorun kopması olduğunu belirtti: “Burun kısmı döne döne düştü. Pilotlar kurtarmaya çalışmıştır ancak kuyruk ve motorun kopması nedeniyle kontrol tamamen kaybolmuş. Böyle bir durumda kumanda kabiliyeti kalmaz.”

C-130 uçakları dayanıklılığıyla biliniyor

C-130 modelinin çok dayanıklı bir uçak olduğunu vurgulayan Karakuş, bakım kaynaklı bir arıza ihtimalinin düşük olduğunu söyledi:

“Bu uçaklar çok sağlamdır. Modernizasyonları yapıldı, elektronik sistemleri yenilendi. Türkiye’de teknik bakımdan kaynaklanan bir C-130 düşüşü yaşanmadı. 1968’lerde Akhisar’da hava muhalefetine bağlı bir düşüş var; onun dışında kaza yok.”

Karakuş, kazanın nedeninin teknik incelemeler sonucunda mutlaka ortaya çıkarılacağını belirtti.

Düşüş bölgesi dağlık bir alan değil

Kazanın yaşandığı noktanın riskli bir coğrafya olmadığını söyleyen Karakuş, şu ifadeleri kullandı: “Uçak dağların çok üzerinden uçuyordu. Düşülen bölge dağlık sayılmaz. Hava yolu rotaları buna göre belirlenir. Arazi ve hava şartlarının sorun yaratması söz konusu değil.”

Patlama, teknik arıza veya dış etken ihtimali araştırılıyor

Kazanın nedeni konusunda birçok ihtimalin değerlendirildiğini söyleyen Karakuş şunları ekledi: “Teknik arıza, içeride küçük bir patlama veya yangın olabilir. Dış etken ihtimali de göz ardı edilmemeli. Bütün veriler incelendikten sonra netlik kazanacaktır.”

Karakuş ayrıca filonun yenilenmesiyle ilgili olarak, alınması planlanan M-400 uçaklarının gerçekleşmesi halinde C-130’ların önemli ölçüde devre dışı bırakılabileceğini belirtti.

57 yıllık uçak TSK envanterine 2010’da girdi

Düşen uçak, Kayseri Erkilet’teki 12. Hava Ana Üs Komutanlığı’na bağlı 222. Filo (Gergedan) bünyesinde görev yapıyordu.

Uçağın geçmişi:

1968 yılında üretildi.

İlk görev yeri Suudi Arabistan oldu.

2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı.

Kazadan önce Kayseri’den Azerbaycan’a personel taşımak üzere havalandı.

Gence’den aldığı askerlerle Merzifon’a dönerken facia meydana geldi.