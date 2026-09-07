İzmir temsilcisi Aliağa Petkim Spor, yeni sezon öncesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Ege Cup 2026 turnuvasında ev sahibi Petkim Spor'un yanı sıra Neftchi, Trabzonspor ve PizzaBulls Bordo Bandırma ekipleri kupa için mücadele edecek. İki gün sürecek turnuvayla sporseverler basketbola doyacak.

Perşembe günü iki maç oynanacak

Turnuvanın açılış günü olan 10 Eylül Perşembe günü parkede iki zorlu karşılaşma yaşanacak. Günün ilk maçında saat 15.30’da ev sahibi Aliağa Petkim Spor, Neftchi takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk günün diğer mücadelesinde ise saat 18.00’de Trabzonspor ile PizzaBulls Bordo Bandırma kozlarını paylaşacak.

İkinci gün heyecanı Cumartesi günü sürecek

Ege Cup 2026’nın ikinci ve son günü olan 12 Eylül Cumartesi günü heyecan saat 14.00’te oynanacak Aliağa Petkim Spor - Trabzonspor maçıyla devam edecek. Turnuvanın kapanış mücadelesi ise saat 16.30’da Neftchi ile PizzaBulls Bordo Bandırma arasında oynanacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu’ndaki tüm karşılaşmalar basketbolseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.