Son Mühür- Geçtiğimiz yıl Juventus ve Liverpool karşısında sergilediği futbol ve aldığı sonuçlarla Avrupa'nın en büyük ligine damga vuran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Portekiz'de sahne alacak.

Bugüne kadar Avrupa'da 940 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, 941'inci maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Galatasaray'ın sahadaki en büyük gücü olan Victor Osimhen dışında Mario Lemina ve Wilfried Singo forma giyemeyecek.



Teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'in yokluğunda forvette kime şans vereceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Almanya'nın Leipzig takımından transferin son gününde kadroya katılan 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı kırmızılı formayı ilk kez giyme şansı bulacak.

Geçen sezon Arsenal'e elenmişti...



Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Sporting Lizbon bu turda Premier Lig'in güçlü kulübü Arsenal'e elenmekten kurtulamamıştı.

Yeşil-beyazlı takımın 23,6 yaş ortalamasına sahip kadrosunda Gonçalo Inacio, Zeno Debast, Eduardo Quaresma, Maxi Araujo, orta saha oyuncuları Sergi Altimira, Issa Doumbia, Rodrigo Zalazar ile hücumcular Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luis Suarez ve Fotis Ioannidis gibi isimler dikkati çekiyor.

