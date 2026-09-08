Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan ve oyunun ikinci yarısına devam edemeyen Rıdvan Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine ise sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Açıklama yapıldı

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bir süre sahadan uzak

Kulüp, Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başladığını açıkladı. Beşiktaş tarafından yapılan bilgilendirmede oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül’de Chobani Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş adına sahneye çıktı. Leandro Trossard’ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasta topa hareketlenen Rıdvan, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. Bu gol, Rıdvan Yılmaz’ın Fenerbahçe’ye karşı kariyerindeki ilk golü oldu.

İlk yarının ilerleyen bölümünde sol uyluk iç bölgesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya çıkamadı. 46. dakikada siyah-beyazlı ekipte zorunlu oyuncu değişikliğine gidilirken, Rıdvan’ın yerine Kassoum Ouattara oyuna dahil oldu. Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığına rağmen Beşiktaş derbiden galibiyetle ayrıldı.

