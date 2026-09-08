İspanyol devini ağırlayacak sarı-kırmızılı ekipte dev maçın biletlerinin satışa çıkış tarihi taraftar forumlarında ve sosyal medyada bir numaralı gündem haline geldi. Devler Ligi arenasındaki ikinci sınavına taraftar desteğiyle çıkmak isteyen temsilcimiz, tribünleri hıncahınç doldurmayı hedefliyor. Geri sayım başladı.

Karşılaşmanın 13 Ekim 2026 Salı akşamı oynanacağı kesinleşirken, biletleme operasyonunu yürüten kulüp profesyonelleri hazırlıklarını tamamlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, güvenlik protokolleri ve kombine devir kurallarını netleştirerek taraftarın karşısına çıkmayı planlıyor. Heyecan dorukta.

Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Barcelona maç biletleri için kulüpten resmi bir tarih duyurulmadı; ancak biletlerin maçtan bir hafta önce yani 6 Ekim 2026 tarihinde Passo üzerinden satışa açılması bekleniyor.

Geçmiş Avrupa kupası randevularındaki satış takvimini uygulayan sarı-kırmızılı kulüp, iç saha mücadelelerinde biletleri genellikle karşılaşmaya bir hafta kala taraftarlarla buluşturuyor. Yönetimin resmi duyurusuyla birlikte kesin gün ve saat netlik kazanacak. Bekleyiş sürüyor.

Dev karşılaşmanın biletleri nereden ve nasıl alınır?

Müsabakanın biletleri Türkiye'nin merkezi biletleme platformu passo.com.tr adresi ile Passo mobil uygulaması üzerinden taraftarlarla buluşacak.

Tribünde takımını desteklemek isteyen futbolseverlerin takip edeceği öncelik adımları şu sırayı izleyecek:

Satış Aşaması Öncelik Grubu Satış Kanalı 1. Öncelik GS Bonus ve GSmobile sahipleri passo.com.tr web 2. Öncelik GS logolu Passolig kart sahipleri Passo mobil uygulama Genel Satış Tüm Passolig kart sahipleri Passo gişe ve mobil

Bilet alacak taraftarların Passolig kart e-bilet kullanım süresinin güncel olması şart koşuluyor. Vize süresi dolan futbolseverler ödeme adımında sistem engeline takılabiliyor. Hata kabul edilmiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi nasıl şekillendi?

Sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı yeni lig formatında dev rakiplerle kozlarını paylaşacak. Portekiz deplasmanıyla başlayan Avrupa macerası ocak ayı sonuna kadar soluksuz sürecek. Zorlu virajlar kapıda.

Galatasaray'ın Devler Ligi lig etabında oynayacağı ilk 5 müsabakanın resmi takvimi şu şekilde sıralanıyor:

Hafta: 9 Eylül 2026 | Sporting Lizbon - Galatasaray

Hafta: 13 Ekim 2026 | Galatasaray - Barcelona

Hafta: 21 Ekim 2026 | Lille - Galatasaray

Hafta: 3 Kasım 2026 | Galatasaray - Stuttgart

Hafta: 24 Kasım 2026 | Galatasaray - Aston Villa

