Son Mühür- Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'in Real Madrid macerası zorlu bir süreçten geçiyor.

13 yıllık aranın ardından yeniden Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho'nun Arda Güler'i ya erkenden oyuna alması ya da ilk 11 dışında bırakması İspanya'da tartışılan konular arasına girdi.

İspanya'nın önde gelen spor gazetecilerinden Xavier Bosch, Mundo Deportivo'da yayınlanan köşe yazısında, "Mourinho'nun Arda Güler ile olan sorununu çözmek zor'' başlığını tercih ettiği görüldü.

Açık ara en iyi oyuncusuydu...



''Real Betis deplasmanında Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusu Arda Güler'di. Maç 0-0 devam ederken Mourinho değişikliklere gitti. Mbappe ve Vinicius dokunulmaz gibi göründüğü için kulübeye çekilen isim Arda oldu'' hatıorlatmasında bulunan Bosch,

''Diomande oyuna girdi ancak takım daha iyi bir görüntü sergilemedi. Tam tersine, oyunu çok iyi okuyan ve futboluyla takımın adeta yol göstericisi olan Türk oyuncuyu kaybetti.

Sahadaki performansa bakmıyor...



Sezonun ilk maçında da aynı senaryo yaşanmıştı. Arda Güler, Espanyol karşısında açık ara Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Ancak Mourinho skor 1-1 devam ederken oyunu hareketlendirmek adına değişiklik yapmaya karar verdiğinde, bunu oyuncuların sahadaki performansına göre değil, Vinicius ve Mbappe'yi kızdırmamak için yaptı.

Ayrıca Diomande'nin Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olduğunu haklı çıkarmak adına, onu Arda'nın yerine oyuna aldı. Çünkü Türk oyuncu genç, egosu daha düşük ve şikayet etmiyor. Ancak bu spor hakkında çok şey biliyor ve Espanyol maçında olduğu gibi Real Betis karşısında da oyundan alınmasının futbol açısından adaletsiz olduğunun farkında'' mesajı verdi.

''Uzun vadede bu, Real Madrid için bir sorun olabilir'' vurgusunda bulunan Bosch,

''Sezonun bu başlangıcında Real Madrid'in en iyi oyuncusunu her seferinde oyundan çıkarmaya devam etmeleri, Barcelona için daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.