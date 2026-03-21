Yüksekova’da Beyaz Dehşet! Çığ Kapıya Dayandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışın sert yüzü bir kez daha kendini gösterdi ve Yeşiltaş köyü sakinleri büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Yerleşim birimlerinin hemen yanı başına kadar ulaşan devasa kar kütlesi, bölgede büyük paniğe yol açtı. Şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı doğa olayında, köylülerin geçim kaynağı olan çok sayıda meyve ve ceviz ağacı kar altında kalarak ciddi zarar gördü.

‘Teyakkuz’ uyarısı yapıldı

Afetin ardından köy yolu tamamen ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ulaşımın yeniden sağlanması için yetkililerin bölgeye sevk edilmesini bekliyor. Uzmanlar ise tehlikenin henüz geçmediği konusunda hemfikir. Özellikle dik yamaçlarda biriken taze kar tabakasının yeni çığ oluşumlarını tetikleyebileceği belirtilerek, bölge halkının ve çevre köylerin teyakkuzda olması gerektiği vurgulanıyor.

Kronik bir korkuya dönüştü

Yaşadıkları tedirginliği dile getiren köy sakinlerinden Cahit Çakmakçı, bu durumun her kış tekrarlanan kronik bir korkuya dönüştüğünü ifade etti. Çakmakçı, hem konutlarının hem de tarım arazileri ile hayvanlarının her an benzer bir felaketle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek kalıcı önlemler alınmasını beklediklerini dile getirdi.