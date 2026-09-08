Türkiye'nin idari yapısında yeni illerin kurulması ve il sayısının 100'e çıkarılması tartışmaları kapsamında, nüfusu ve ekonomik büyüklüğü birçok ili geride bırakan ilçeler yeniden gündeme geldi. Nüfus yoğunluğu, sanayi altyapısı, ulaşım ağı ve hinterlandındaki etkisiyle öne çıkan merkezler, il statüsü kazanmaya en yakın adaylar arasında değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLÇELER İL OLMAYA ADAY?

İl olma potansiyeli taşıyan ilçeler; bağlı bulundukları il merkezine olan uzaklıkları, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri, şehirleşme oranları ve mevcut nüfus kapasiteleri dikkate alınarak belirleniyor. Türkiye genelinde öne çıkan ve kamuoyunda 82. il adayı olarak sıkça değerlendirilen başlıca ilçeler şunlardır:

İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK İLÇELERİN LİSTESİ

Bölgesel etki alanı, sanayi gücü ve demografik yapısıyla il olmaya en yakın gösterilen ilçeler alfabetik olarak şu şekildedir:

Adana: Kozan, Seyhan

Adıyaman: Kahta

Ankara: Polatlı, Çankaya

Antalya: Alanya, Manavgat

Balıkesir: Bandırma, Edremit

Bursa: Osmangazi

Diyarbakır: Ergani

Gaziantep: Şehitkamil

Hakkari: Yüksekova

Hatay: İskenderun

İstanbul: Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece

Kocaeli: Gebze

Konya: Ereğli

Kırklareli: Lüleburgaz

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Mersin: Tarsus

Muğla: Fethiye

Ordu: Ünye

Şanlıurfa: Siverek

Şırnak: Cizre

Tekirdağ: Çorlu

Van: Erciş

Zonguldak: Karadeniz Ereğli

BİR İLÇENİN İL OLMASI İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

Bir ilçenin yasal olarak il statüsüne kavuşabilmesi için yalnızca nüfus büyüklüğü yeterli olmamakta, bir dizi idari ve coğrafi kriter göz önünde bulundurulmaktadır:

Nüfus Kriteri: İlçenin toplam nüfusunun belirli bir eşiği (genellikle en az 100 bin) aşmış olması.

Mesafe ve Konum: İlçe merkezinin, mevcut bağlı olduğu il merkezine en az 30-50 kilometre mesafede bulunması.

Ekonomik ve Sanayi Çeşitliliği: Kendi kendine yetebilen ekonomik yapı, ticaret hacmi ve sanayi kuruluşu varlığı.

Ulaşım ve Altyapı: Ana ulaşım aksları üzerinde yer alması, çevre ilçeler için bölgesel bir cazibe merkezi konumunda bulunması.

İdari ve Sosyal Donatı: Hastane, yükseköğretim birimi, adliye gibi kamu hizmet binalarının yerleşik kapasitesi.