Son Mühür- Karabağlar Belediye Meclisi bugün tek gündem maddesi için Belediye Başkanı Helil Kınay idaresinde olağanüstü toplandı.

Kavacık ve Tırazlı mahallelerinin “kırsal mahalle” statüsüne alınmasına ilişkin sınır ve koordinatların uygun görülmesi yönündeki önerge, ilgili komisyonlardan oybirliğiyle çıktı. Önergede ayrıca, mahalle sakinlerinin geçmiş dönemlere ilişkin muafiyet haklarından yararlanabilmesi amacıyla İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılması talep edildi.

Komisyon raporu hakkında söz alarak konuşan AK Parti Grup başkanvekili Fırat Eroğlu meclisin tek gündem maddesi için toplanmasına ve maaliyetine tepki gösterdi.

"Karabağlar'a aidiyetiniz olmadığı için..."

Eroğlu konuşmasında, "Salı günkü mecliste bu gündem maddesi ile ilgili, ara verelim konuşalım, geçmesi lazım geçirelim diye belirttik. İş bilmezlik bir yana, AK Parti Grup başkanvekili bir şey söylüyor, araştıralım demek bile yok. Bugün meclis toplanıyor, bürokratlar var, canlı yayın yapılıyor. Tek gündem maddesi var. Şu meclisin Karabağlar ailemize minimum maliyeti 200, 300 bin lira var. O paraya yazık günah değil mi? Sizin Karabağlar'a aidiyetiniz olmadığı için sizin için sorun değil. Sürekli meclis yapalım. Yazık günah. Bakın biz muhalefet olarak buradayız, dediklerimizi dinelmiyorsunuz, sürekli hata yapıyorsunuz. Başka işlere olan yoğunluğunuzu biraz kanunlara mevzuatlara verseniz ne güzel bir şekilde bütçemizi kullanırız. Bu önerge de bir ihtiyaçtı, geçmesi lazımdı" diye konuştu.

İlgili rapor komisyonlardan geldiği şekilde oy birliği ile onaylandı.