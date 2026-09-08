Son Mühür- İzmir Demokrasi Üniversitesinin Uzundere Yerleşkesinin ilk kalıcı betonarme binası olma niteliği taşıyan Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu bünyesinde barındıracak yeni sağlık binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Katılımın oldukça fazla olduğu törende konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, çekti. İzmir Demokrasi Üniversitesinin Uzundere Yerleşkesinin tüm donatılarıyla bir an önce hayata geçmesinin bölge için büyük bir kazanım olacağının altını çizerek üniversitelerin bulundukları bölgelere sağladığı kültürel ve ticari katkılara dikkat çekti. Ayrıca Vali Elban birtakım şartların yetersiz olduğu bir ortamda bilimsel gelişmenin zorluğundan bahsederek açılan bu sağlık binasının bu yönde atılmış çok değerli bir ilk adım olduğunu dile getirdi.

"Karabağlar halkının en iyisini hak ediyor"

Karabağlar halkının en iyi hizmetleri hak ettiğinin altını çizen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise konuşmasında üniversitenin bu bölgeye kentleşme ve sosyal açıdan katacağı değere vurgu yaptı. Kaya ayrıca kentin ihtiyaç duyduğu en temel unsurun ortak akıl olduğunu ifade ederek Kaya, bu bilinci her zaman koruduklarını ve çalışmalara bu yönde devam edeceklerini kaydetti.

Yeni ders blokları geliyor!

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu da törende konuşma gerçekleştiren değerli isimler arasında yer aldı. Karahasanoğlu üniversitenin 10 fakülte ve yaklaşık 13 bin öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü, ancak mevcut fiziksel altyapının bu büyük kapasiteyi karşılamakta artık yetersiz kaldığını ifade etti. Karahasanoğlu ayrıca bu yerleşkenin ormanın eteğinde yer almasını büyük bir şans olarak değerlendirirken yeşil, sürdürülebilir, doğal çevreyi koruyan ve tamamen engelsiz bir kampüs vizyonuyla hareket ettiklerini altını çizerek vurguladı.

Gelecek hedeflerinden de bahseden Karahasanoğlu kampüs bünyesinde 2026 yılı içerisinde 4 bin ve 8 bin metrekarelik iki yeni derslik bloğunun temellerinin atılacağını müjdeledi. Karahasanoğlu; uzun vadeli planlar arasında bir tıp fakültesi hastanesi, kütüphane, cami, çarşı ve tiyatro binasının da yer aldığını belirtti. Devlet imkanlarıyla büyüyen üniversitenin hayırseverlerin desteğinin bu sürece hız katacağını ifade ederek 383 dönümlük arazinin hayırsever yatırımlarına açık olduğunu yineledi.

Törene kimler katıldı?

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen açılış töreninde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ege Ordu Komutanlığına Vekaleten Lojistik Başkanı İkm. Alb. Murat Ertoprak, İl Jandarma Komutanlığına Vekaleten Albay Hüseyin Gülnar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Balcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ve Konak Kaymakamı Ediz Sürücü yer aldı.

Ayrıca törene Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, MTA Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Tahir Özdemir, AK Parti İl Başkanına Vekaleten İl Sekreteri Cüneyd Dayhan, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu ve Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük katılım gösterdi.

Törenin davetlileri arasında ayrıca (TÜGVA) Türkiye Gençlik Vakfı İzmir Şube Başkanı Muhammet Yiğit Aslanata, Cihannüma Derneği İzmir Şube Başkanı İsmail Acar, MÜSİAD İzmir Başkan Yardımcısı Ziya Bolgönül, Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, KADEM İzmir Temsilcisi Doç. Dr. Türkan Uymaz, Türk Telekom Bölge Başkanı Bülent Soylu, Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Musa Deveci ve Karabağlar AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da bulundu.