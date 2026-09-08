Son Mühür / Merve Turan - Karabağlar Belediyesi’nin Temmuz ve Ağustos ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği" sona erdi. Müzik, sirk sanatları, illüzyon, dans ve DJ performanslarının yer aldığı etkinlikler sayesinde çocuklar ve aileleri kendi mahallelerinde kültür ve sanatla buluştu. Şenlikler boyunca toplam 39 ayrı program gerçekleştirilerek 36 bin 525 katılımcıya ulaşıldı.

Sahnede Karabağlar’ın kendi çocukları yer aldı

Şenlik alanlarında Karabağlar Kent Tiyatrosu Çağdaş Sirk Sanatları kursiyerlerinin gösterileri sergilendi. Belediye personeli Serkan Baştürk’ün yazıp yönettiği ve ilçede yaşayan çocuk ile gençlerin sahnelediği “Mucizeler Sandığı” adlı oyun yoğun ilgi gördü. Çocuklar böylece şenliklerde sadece izleyici olarak değil, sahnede performans sergileyen aktörler olarak da yer aldıç

"Karabağlar’ın çocukları bizim mucizemizdir"

Çocukların kültür ve sanatla buluşacağı alanları artıracaklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay “Karabağlar’ın çocukları bizim mucizemizdir. Hayalleri paylaşarak, umudu büyüterek, hayatın gerçek tadına birlikte varalım. Çünkü gerçek mucizeleri biz kendimiz yaratıyoruz” dedi.

Sahnede yer alan gençlerin belediye kurslarında yetiştiğini vurgulayan Başkan Kınay, çocukları Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki eğitimlere davet ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün sahnede gördüğünüz gençlerimiz de bir zamanlar mahallelerimizde oynayan çocuklarımızdı. Kent Tiyatromuzda, kurslarımızda yetiştiler. Emek verdiler ve bugün kendi mucizelerini yarattılar. Belki bir sonraki yıl bu sahnede sizler mucizeler yaratacaksınız”

Belediye hizmetleri ve kooperatif ürünleri mahallelere taşındı

Etkinlik alanlarında kurulan Sosyal Hizmetler Danışma Masası aracılığıyla vatandaşlara sosyal yardımlar, Sosyal Market ve KARBEM eğitim destekleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de el emeği ürünleriyle şenliklerde yer alarak mahalle sakinleriyle buluştu.