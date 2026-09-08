Soruşturma dalgası düğün görüntülerinin hemen ardından patlak verdi. Emniyet güçleri, "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ı 8 Eylül sabaha karşı Muradiye'deki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin 25 ayrı suç kaydı ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu düğündeki devasa takı trafiğini mercek altına aldı. Baskının artmasıyla ünlü fenomen profilini tamamen karartma kararı aldı.
Çağla Öz Instagram hesabını neden kapattı?
Çağla Öz, eşi Mehmet Fatih Tançalan'ın TCK 301 maddesi gereğince gözaltına alınması ve düğün takılarına yönelik MASAK incelemesi başlatılması sebebiyle Instagram hesabını kapattı.
Kullanıcılar profili arattığında 'Kullanıcı bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyor. Fenomen isim, gelen yoğun tepkiler ve adli sürecin büyümesi üzerine hesabını dondurarak sessizliğe büründü. Çiftin günlerce konuşulan takı merasimi adli makamların temel inceleme dosyasına dönüştü. Süreç hızla derinleşiyor.
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında son durum ne?
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ilerliyor:
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Dosya Konusu
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Detay ve Yasal Gerekçe
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Son Durum
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Adli İnceleme
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TCK 301 (Devlet organlarını aşağılama)
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Şüpheli gözaltında, emniyette
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Mali Araştırma
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Düğündeki kilolarca altın ve mal varlığı
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MASAK raporu talep edildi
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Sabıka Durumu
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Çeşitli olaylara karışma
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25 ayrı suç kaydı tespit edildi
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Dijital Hamle
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1,5 milyon takipçili hesap
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Çağla Öz hesabını erişime kapattı
Düğündeki altınlar neden MASAK radarına girdi?
Mali polis, takı töreninde Çağla Öz'ün boynuna, kollarına ve beline takılan milyonlarca liralık altın servetinin kaynağını araştırıyor. Sosyal medya platformlarına yüklenen görüntülerde dakikalarca süren takı kuyruğu delil niteliği kazandı.
Gözaltındaki Tançalan'ın mal varlığına ilişkin mali inceleme devam ediyor. Savcılık, kayıtsız para trafiği ve haksız kazanç şüphesiyle banka hesaplarını incelemeye aldı. Sessizliğini koruyan Çağla Öz tarafı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Çember daralıyor.