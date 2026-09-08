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Çağla Öz Instagram hesabını kapattı mı, neden açılmıyor?

Gözaltındaki Tançalan'ın mal varlığına ilişkin mali inceleme devam ediyor. Savcılık, kayıtsız para trafiği ve haksız kazanç şüphesiyle banka hesaplarını incelemeye aldı. Sessizliğini koruyan Çağla Öz tarafı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Çember daralıyor.

Mali polis, takı töreninde Çağla Öz'ün boynuna, kollarına ve beline takılan milyonlarca liralık altın servetinin kaynağını araştırıyor. Sosyal medya platformlarına yüklenen görüntülerde dakikalarca süren takı kuyruğu delil niteliği kazandı.

1,5 milyon takipçili hesap

Düğündeki kilolarca altın ve mal varlığı

Detay ve Yasal Gerekçe

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ilerliyor:

Yapay zeka ile 80'ler akımı fotoğrafı nasıl yapılır, Instagram adımları neler?

Kullanıcılar profili arattığında 'Kullanıcı bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyor. Fenomen isim, gelen yoğun tepkiler ve adli sürecin büyümesi üzerine hesabını dondurarak sessizliğe büründü. Çiftin günlerce konuşulan takı merasimi adli makamların temel inceleme dosyasına dönüştü. Süreç hızla derinleşiyor.

Çağla Öz, eşi Mehmet Fatih Tançalan'ın TCK 301 maddesi gereğince gözaltına alınması ve düğün takılarına yönelik MASAK incelemesi başlatılması sebebiyle Instagram hesabını kapattı.

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