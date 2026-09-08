Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 yerleştirme oranına ulaşıldığını duyurdu. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt ve ödeme süreci başladı.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

Yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak resmi 2026-2027 KYK yurt ücretleri henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Bakanlık tarafından yeni döneme ilişkin zam oranları ve güncel tarife yayımlandığında resmi fiyatlar kesinleşecek.

ODA TİPLERİNE GÖRE KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Resmi 2026-2027 dönemi ücretleri duyurulana kadar fikir vermesi açısından bir önceki eğitim döneminde uygulanan aylık oda ücretleri şu şekildedir:

1. Tip KYK yurt ücreti: 750 TL

2. Tip KYK yurt ücreti: 850 TL

3. Tip KYK yurt ücreti: 850 TL

4. Tip KYK yurt ücreti: 1.050 TL

5. Tip KYK yurt ücreti: 1.150 TL

6. Tip KYK yurt ücreti: 1.250 TL

Not: Yurt ücretleri, odanın büyüklüğü, barındırdığı öğrenci sayısı ve oda içerisinde banyo/tuvalet bulunma durumuna göre 1. tipten 6. tipe doğru kademeli olarak farklılaşmaktadır.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE NASIL ÖDENİR?

KYK yurduna ilk kez yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmesi için "ilk kayıt ücreti" ödemesi gerekmektedir.

İlk kayıt ücretinin içeriği: Öğrencinin yurda fiilen yerleştiği tarihe göre hesaplanan gün bazlı yatak ücreti ile güvence bedelini (depozito) kapsar.

Tutar neden değişir?: İlk kayıt bedeli sabit bir rakam değildir; yerleşilen yurdun oda tipine ve kayıt yapılan gün sayısına göre kişiden kişiye farklılık gösterir.

Ödeme nereden yapılır?: Öğrenciler kendilerine özel hesaplanan ilk kayıt tutarını ilgili kamu bankalarının ATM'leri, mobil bankacılık kanalları veya resmi GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranı üzerinden sorgulayarak yatırabilirler.