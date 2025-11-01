Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsünün (mpox) klad 1b olarak adlandırılan yeni varyantının hızla yayıldığını bildirdi. Örgüt, İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD’de, son dönemde seyahat geçmişi bulunmayan kişilerde bu varyantın tespit edildiğini duyurdu. Bu durumun, virüsün yerel bulaş yoluyla yayıldığına işaret ettiği vurgulandı.

“Afrika sınırlarını aştı” uyarısı

DSÖ’nün yayımladığı son durum raporunda, M çiçeği virüsünün tüm alt türlerinin dolaşımda olduğu ve salgının kontrol altına alınmaması halinde küresel yayılımın devam edeceği uyarısı yer aldı. Raporda, özellikle klad 1b varyantının Afrika kıtasının ötesine taşındığına dikkat çekilerek, hızlı ve koordineli önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

42 ülkede 3 binden fazla vaka

Eylül 2025 itibarıyla 42 ülkede toplam 3 bin 135 doğrulanmış M çiçeği vakasının bildirildiği, bunlardan 12’sinin ölümle sonuçlandığı açıklandı. DSÖ verilerine göre vakaların yüzde 80’inden fazlası Afrika kıtasında kaydedildi. Son altı haftada ise 17 Afrika ülkesinde 2 bin 862 yeni vaka doğrulandı, 17 kişi yaşamını yitirdi.

İki genetik tür: Klad I ve Klad II

Mpox virüsünün “klad I” ve “klad II” olmak üzere iki ana genetik türü bulunuyor. Klad I tipi, Orta ve Doğu Afrika’da yaygın olup daha ağır seyreden enfeksiyonlara neden oluyor. Batı Afrika kökenli klad II tipi ise 2022’deki küresel salgının kaynağı olmuş ve daha hafif semptomlarla ilerlemişti.

Klad 1b daha şiddetli seyrediyor

Uzmanlara göre mevcut salgında öne çıkan klad 1b varyantı, daha yüksek bulaşıcılık oranına ve ciddi hastalık seyrine sahip. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğu bölgelerinde ve komşu ülkelerde yoğun olarak tespit edilen varyantın, Orta Afrika’da klad 1a ve 1b; Doğu Afrika’da ise yalnızca klad 1b formunda görüldüğü bildiriliyor.

DSÖ: Hızlı müdahale şart

DSÖ, ülkeleri erken teşhis, temaslı takibi ve toplumsal farkındalığın artırılması yönünde acil eylem planları oluşturmaya çağırdı. Raporda, “Salgının kontrol altına alınması gecikirse, virüsün yeni bölgelere yayılma riski artacaktır” ifadelerine yer verildi.