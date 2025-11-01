Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerini eleştirerek, ülkesinin doğal kaynakları nedeniyle hedef haline getirildiğini söyledi. Maduro, “En büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için üzerimize geliyorlar” dedi.

“Venezuela’nın doğal zenginlikleri hedefte”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Başkent Caracas’taki Miraflores Sarayı’nda düzenlenen “Barışı Savunmak İçin Büyük Karayipler Parlamenter Buluşması”nda konuşan Maduro, Washington yönetiminin amacının Venezuela’nın doğal kaynaklarına ulaşmak olduğunu ifade etti.

Maduro, “Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar” diyerek, 30 milyon hektarlık ekilebilir arazi, stratejik konum ve doğalgaz rezervlerinin de ülkesini baskı altına almak için gerekçe gösterildiğini savundu.

“Rejim değişikliği planı yürütüyorlar”

ABD'nin uluslararası medyayı manipüle ettiğini iddia eden Maduro, ülkelerine yönelik “savaş söylemi” oluşturulduğunu belirtti. Maduro, şu ifadeleri kullandı: “Venezuela’ya karşı bir savaşı meşrulaştırmak için bir anlatı dayatmak istiyorlar. Rejim değişikliğine zemin hazırlamak ve doğal zenginliklerimizi yağmalamak için plan yürütüyorlar. Bize karşı yapılan her şey, saldırı ve rejim değişikliğini hedefliyor. Onurumuzdan taviz vermeyeceğiz.” Maduro, Venezuela halkının barış içinde ve kendi egemenliği çerçevesinde yaşamak istediğini vurguladı.

Bölge ülkelerine çağrı

Latin Amerika ve Karayip ülkelerine birlik mesajı veren Maduro, “Venezuela’nın bağımsızlık ve barış mücadelesi tüm Amerika kıtasının mücadelesidir. Zaferimiz tüm Amerika’nın zaferi olacaktır” dedi.

ABD’nin Karayipler hamlesi

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı orduya geniş yetkiler verilmişti. Bu kapsamda ağustos ayı sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir askeri güç gönderildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela’dan karşı mobilizasyon

Maduro, olası müdahaleye karşı 4,5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiklerini duyurmuştu. ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle Venezuela açıklarında tekneleri hedef alması ise Caracas yönetimi ve uluslararası çevreler tarafından “uluslararası hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.