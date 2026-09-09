Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önümüzdeki haftalarda olağan parti içi seçim sürecini işletecek olan YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, özellikle metropol ilçelerin delege seçimlerinde uygulanacak yeni bir sistem üzerine çalışacağı ve oluşturulacak sistemin bütün Türkiye'ye model olabileceği öğrenildi.

Özel'in çağrısı tabanda karşılık buldu

Özellikle YENİ Parti lideri Özgür Özel'in yaptığı her konuşmasında 'delegelik sisteminin kaldırılacağını' belirtmesi üzerine YENİ Parti ilçe örgütlerinin bu konuyla ilgili harekete geçtikleri ve üyelerin de delegasyon sisteminde rahatsız oldukları öğrenilirken, YSK kuralları çerçevesinde bir delege seçimi yapacakları ancak bu seçimin CHP döneminde olduğu gibi yoğun ve kavgalı bir sürecin yaşanmaması için çaba gösterileceği aktarıldı.

İlçe başkanları görüşlerini paylaştı

Dün, Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde YENİ Parti Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün öncülüğünde gerçekleşen ilçe başkanları toplantısında söz konusu delegasyon seçimiyle ilgili önemli brifinglerin ve fikir alışverişlerinin gerçekleştiği kulislerden öğrenilirken, ayrıca ilçe başkanlarının konuyla ilgili çeşitli görüşlerinin toplantıda değerlendirileceği aktarıldı.

Delegeler kura çekimiyle mi belirlenecek?

Öte yandan, kulislerden edinilen bilgilere göre YENİ Parti ilçe örgütlerinin delege seçimlerinde herhangi bir küslük ya da ayrılık olmaması aydına kura sistemine başvurma ihtimallerinin yüksek olduğunu iddia edilirken, parti içinde ayrılıkların ve küslüklerin olmaması adına tek listeli delegasyon seçimlerinin gerçekleşmesinin herkesin ortak hedefi olduğu kaydedildi.