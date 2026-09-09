76 yaşındaki İzmirli Meral Karamanlılar'ın görme seviyesi neredeyse 'el hareketi' düzeyine kadar düşmüştü. Karamanlılar yaklaşık bir buçuk yıl önce dış bir merkezde geçirdiği katarakt ameliyatının ardından sağ gözünde ileri derecede kornea bozulması ve ödem sorunuyla karşı karşıya kaldı. Geçen zamanla birlikte görme yetisini tamamen kaybetme noktasına gelen Karamanlılar'ın imdadına, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 Ağustos itibarıyla hizmete giren yeni Göz Bankası ve Kornea Nakil Merkezi yetişti.

Korneasının delinme (perfore) riski taşıması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan yaşlı kadın, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Akay ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı kornea nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu. Karamanlılar ameliyat sonrası hayata yeniden tutunmanın mutluluğunu doruklarda yaşıyor.

Yeni kurulan Kornea Nakil Merkezi'nde hayat kurtaran operasyon

Başarılı operasyonun ardından günlük işlerini kimseye muhtaç olmadan yapabildiğini belirten Karamanlılar, "Gözüm 1,5 sene önce katarakt ameliyatından sonra görmemi kaybetti, ödem oluştu dediler. Sıramı beklerken hiçbir işimi yapamıyordum, yalnız başıma yürüyemiyordum. Şimdi çok şükür her şey çok güzel gitti.

Balkonumdaki ağacın dallarını bile artık seçebiliyorum. Tek başıma lavaboma gidiyor, ilaçlarımı kendim damlatabiliyorum. Dünyada görmek gibi hiçbir şey yok, her şey çok güzel. Hocamıza ve ekibine çok güvendim, Allah hepsinden razı olsun. Halkımızdan da bu duyarlı davranış için ricada bulunuyorum; lütfen herkes organ bağışına ilgi göstersin, yardımcı olsun. Başkaları da benim gibi şifasına kavuşsun" dedi.

Prof. Dr. Fahrettin Akay: "Meral Hanım'ın durumu aciliyet gerektiriyordu"

Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Akay, hastanın tedavi süreci ve organ bağışının önemine dair şu detayları paylaştı:

"Meral Hanım bize yaklaşık bir yıl önce, başka bir merkezde geçirdiği katarakt ameliyatı sonrası gelişen komplikasyon sebebiyle başvurdu. Gözün ışığı ilk odaklayan ve en fazla refraksiyon gücüne sahip saydam dokusu olan korneada zamanla yetmezlik meydana gelmişti. Görme seviyesi el hareketi düzeyine kadar inmişti.

Ağustos ayı itibarıyla İzmir'deki 4. merkez olarak Göz Bankamızı ve Kornea Nakli Merkezimizi açtık. İzmir'de 200'e yakın, Türkiye genelinde ise 2 binin üzerinde kornea nakli bekleyen hastamız var. Meral Hanım'ın durumu aciliyet gerektirdiği, korneası perfore (delinmek) üzere olduğu için hemen çağırdık ve naklini gerçekleştirdik.

Şu anda görme düzeyi kendi işlerini yapabilecek seviyeye çıktı. Organ nakli, hem hayat kurtarıcı hem de yaşam kalitesini artırıcı çok önemli bir olay. Meral Hanım da nakilden sonra bunun önemini bizzat yaşayarak anladı. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Başhekim Prof. Dr. Bülent Çalık'tan organ bağışı çağrısı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık ise toplumsal sorumluluğa dikkat çekerek "Görme kaybının en önemli nedenlerinden birini kornea hastalıkları teşkil ediyor ve bunun genelde tek tedavisi halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea naklidir. Hastalarımıza şifa olabilmek, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak adına İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu bankamızı kurduk.

İzmir'imize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle organ bağışının önemine de dikkat çekmek istiyorum. Böbrek olsun, kornea olsun; yapılacak bağışlarla hastalarımıza şifa olunabilir. Herkesin bir gün bir organa ihtiyacı olabilir. Bu nedenle yaşarken bağış yapmak büyük önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye ekledi.