Geçen sezon son olarak 2 Kasım 2025'teki Kütahyaspor deplasmanında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, bahis soruşturması kapsamında aldığı 9 ay hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. Yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini yenileyen Ali Kızılkuyu, cezasının tamamlanmasının ardından Denizli İdman Yurdu karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri döndü.

Sahaya kaptan çıktı, ilk golün asistini yaptı

Takımın en tecrübeli ismi olması sebebiyle sahaya kaptanlık pazubandıyla çıkan deneyimli orta saha, sergilediği performansla takımın yeni lideri olduğunu gösterdi. Mücadelenin 21'inci dakikasında Arif'in attığı golün pasını veren Ali Kızılkuyu, maça damgasını vurdu. Takıma geç katılması nedeniyle henüz fiziksel açıdan tam hazır olmayan 25 yaşındaki krampon, karşılaşmanın 62'nci dakikasında yerini genç futbolcu Emirhan'a bıraktı. Formasını geri alan Ali'nin, bu hafta oynanacak Karşıyaka derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.