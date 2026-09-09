Uzunca bir süredir enflasyonun hırpaladığı hane halkı, yeni yıl bordrolarından gelecek iyi bir habere odaklanmıştı. Ne var ki, devletin en üst kademelerinden paylaşılan üç yıllık ekonomik hedefler, İzmirlilerin beklentilerini boşa çıkardı. Kiraların uçup gittiği bu büyük metropolde, maaşlara yapılacak o minik dokunuşlar kimsenin derdine derman olmayacak.

Ankara'nın Planı Konak Meydanı'nda Karşılık Bulmadı

Ekonominin rotasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP), hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyuruldu. Plana göre 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 28,4 olarak sabitlendi. Rakamın bu seviyede tutulması, yılın son altı ayı için enflasyonun yüzde 9,89 civarında kalacağı anlamına geliyor. İşte İzmir'de tramvaya binen, işine koşturan memurun ve emeklinin ocak ayında alacağı zammın kaderi tam da bu cılız orana bağlanmış durumda.

Emekliye Buca'da Ev Tutmak Artık Hayal

Yıllarca alnının teriyle çalışıp İzmir'de yaşlanmayı seçen SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, doğrudan o yüzde 9,89’luk orana mahkum kalıyor. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan topu topu 25 bin 881 liraya çıkarılacak. Aradaki 2 bin 329 liralık artış, Buca'da, Karşıyaka'da artan kiraların, ulaşım ve doğalgaz masraflarının yanında adeta bir toz zerresi. İnsanlar Kemeraltı'na gidip ucuz kıyafet bulmakta bile zorlanırken, bu parayla ay sonunu getirmek mucize istiyor.

Memurun Yüzde Yedilik Zammı Çarşıda Eridi

Devlet memurlarının cebine girecek oran da emekliden pek farklı değil. Memur sendikalarının imzaladığı yüzde 7'lik zammın üstüne, sadece yüzde 2,7 gibi komik bir enflasyon farkı eklenecek. Toplamda yüzde 7,84’lük bir artışla en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya tırmanacak. Ayda ele geçecek olan o ekstra 5 bin 505 lira, İzmir gibi dev bir şehirde market arabasını ancak bir kez doldurabiliyor.

Metropolün Ağır Yükü İnsanı Yoruyor

Dosyalara işlenen o kusursuz ekonomik modeller, İzmir sokaklarındaki o yakıcı pahalılığı ne yazık ki yansıtmıyor. Vapurla karşıdan karşıya geçerken çay simit hesabını bile üç kez yapan memur ve emekli, kışın o sert koşullarında bu maaşlarla nasıl ayakta kalacağının çaresiz hesaplarını yapıyor.