Son Mühür / Yağmur Daştan – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılında Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek çelenk töreni düzenledi. CHP’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Anıtkabir’de düzenlenen törene katılmak için Ankara’da olan İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, sonrasında İzmir’e gelerek Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken; partililer hep birlikte saygı duruşunda bulundu. İl Başkanı Gümrükçü’ye CHP İzmir önceki dönem milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam ve Mustafa Moroğlu’nun yanı sıra CHP İzmir önceki dönem il başkanlarından Kemal Karataş, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti. Törene CHP’li belediye başkanları katılmazken; CHP İl Başkanı Gümrükçü, “Bugünden itibaren ilk seçim ne zamansa; ama 3 ay, ama 6 ay, ama 1 yıl... O seçime hazırlanacağız. Biz bugün burada partimizin kuruluşunu kutluyoruz ama aynı zamanda İzmir için seçim startını da veriyoruz” mesajı verdi.

“Öncü parti bugün 103 yaşında”

“Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kurtaran iradenin siyasi parti olarak kurulmuş halidir” hatırlatmasıyla açıklamalarına başlayan Gümrükçü, “Kuvayı Milliyeler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, sonrasında Kurtuluş Savaşı, Büyük Millet Meclisi ve onca iradeden sonra Cumhuriyet Devriminin ilanı ve bu devrimi sürdürecek kadroları yetiştirecek, Anadolu'nun dört bir yanında, köyde, kasabada Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk devriminin reçetesi olarak verdiği altı ilkeyi anlatacak kadroları oluşturacak, örgütleri kuracak parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk devriminin öncü partisi. Bugün 103 yaşında” dedi.

“Makam ve mevki sağlamış arkadaşlar…”

Bugün CHP’nin saldırı altında olduğunu savunan Gümrükçü, “Kapatılmak isteniyor, müze yapılması talep ediliyor. Birçok noktada geçmişte Cumhuriyet Halk Partisinden mevki sağlamış, makam sağlamış arkadaşlar bugün Cumhuriyet Halk Partisini el birliğiyle yok etmeye çalışıyorlar. Ama onların karşısında Cumhuriyet Halk Partisinin tabanından gelen, Kuvayı Milliye ruhunu içinde taşıyan, altı oku bir siyasal ilke ve Türkiye'yi kurtaracak program olarak benimseyen, bunu dünyanın çağdaş gelişmeleriyle; demokrasiyle, sosyal demokrasiyle, bilimle, teknolojiyle taçlandırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi olan, akıl, bilim ekseninde yönetilen ve demokrasiyle, parlamenter demokrasiyle yönetilmesini talep eden bu arkadaki kitle var” ifadelerini kullandı.

“Bu arkadaki arkadaşlar bu işi başardı”

“Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Geçen hafta Sayın Genel Başkanın katılımıyla İzmir gereken cevabı vermiştir” sözleriyle devam eden Gümrükçü, “Sabah katıldım, Anıtkabir'de on binlerin katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisinin 103'üncü yılı kutlanmıştır. Şimdi biz burada size bir söz vermiştik; 9 Eylül'de 30 ilçesinde örgütlü; yönetimiyle, kadın koluyla, gençlik koluyla ayağa kalkmış bir Cumhuriyet Halk Partisi İzmir örgütü yaratacağız demiştik. Onu başardığımızı burada hep beraber siz de görüyorsunuz. Bütün arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Bu iki ayda, üç ayda İzmir gibi büyük bir şehirde; belediyelerin olmadığı, kendi iç mücadelesini yaşayan, kentlinin, vatandaşın sorunlarını bir taraftan dinleyen, diğer taraftan çözmeye çalışan, bütün bunların yanında Cumhuriyet Halk Partisini yeniden örgütlemeye çalışan bu arkadaki arkadaşlar bu işi başarmıştır” dedi.

“O seçime hazırlanacağız”

9 Eylül’ün artık CHP İzmir’de yeniden kuruluşunun ilanı olduğunun altını çizen İl Başkanı Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı: “Bugünden sonra yanımdaki eski milletvekillerimiz, il başkanlarımız, arkamda bulunan yeni yönetici kadrolarımızın tamamıyla; üç ayda yaptığımız gibi Basmane'sinden Kadifekale'sine ezilmişlerin, ezilenlerin, geçen hafta yaptığımız gibi mağdurların, adalet arayışına giren herkesin sözcüsü olacağız. Türkiye'de eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları talep eden herkesin sözcüsü olacağız. Para kazanmak isteyen, iş arayan, işinden atılan herkesin sözcüsü olacağız. "Oy verdim belediyeye" diyen, belediyeden hizmet bekleyen herkesin sözcüsü olacağız. Türkiye'de iktidardan ekonomik kalkınma bekleyen, teknolojik gelişme bekleyen, Orta Doğu'da söz sahibi olmasını bekleyen herkesin sözcüsü olacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bu bilinçle bütün İzmir'i ve bütün Türkiye'yi kucaklayacağız. Bu kadro bu işi yapmaya hazırdır. Bugünden itibaren ilk seçim ne zamansa; ama 3 ay, ama 6 ay, ama 1 yıl... O seçime hazırlanacağız. Biz bugün burada partimizin kuruluşunu kutluyoruz ama aynı zamanda İzmir için seçim startını da veriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum.”

“CHP’liler olarak biz ayaktayız”

Sabah saatlerinde İzmir’de düzenlenen törenlere katılmamasıyla ilgili de bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere de değinen Gümrükçü, “Biz İzmirliyiz. İzmir'in kurtuluşu Türkiye'nin kurtuluşudur bizim için. Ama İzmir'i ve Türkiye'yi kurtaran parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir bize göre. Sabah Anıtkabir'de törenlerdeydi bütün İzmir milletvekili arkadaşlarımız, çünkü bizim için önemli bir gün, söylemiştim. Kurucumuzun, partimizin kurucusunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydık. Bizim için daha önemli bir görev olamaz. Ama İzmir'deyiz. Uçağa bindim geldim, arkadaşlarım da burada. Milletvekillerimiz Ankara'da ama eski, yeni fark etmez, milletvekili olsun, olmasın fark etmez; bütün Cumhuriyet Halk Partililerle biz ayaktayız. İzmir'in kurtuluşunu da bu İzmir'in, Türkiye'nin bağımsızlık günü olan 9 Eylül'ü de şu andan itibaren coşkuyla biz de kutlamaya başlıyoruz. Sabahki törenlerde de arkadaşlarımız katılmıştı” diye konuştu.