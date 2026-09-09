Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında kentteki 60 yaş üstü yurttaşlar için kapsamlı bir sağlık taraması başlattı. Ziya-Zişan-Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda, merkez üyeleri gün boyunca ücretsiz sağlık kontrolünden geçti.

Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmada; tansiyon, şeker, boy-kilo ölçümlerinin yanı sıra akciğer kapasitesini belirleyen solunum fonksiyon testleri yapıldı.

Omurga sağlığı için uygulamalı egzersiz

Sadece ölçümle yetinilmeyen taramada, yaşa bağlı gelişen duruş bozuklukları ve omurga rahatsızlıkları da gündemdeydi. Ekipler arasında yer alan fizyoterapistler, merkez üyelerine günlük hayatta uygulayabilecekleri postür ve fizik tedavi egzersizlerini pratik olarak gösterdi.

"Büyüklerimizi asla yalnız bırakmıyoruz"

Çalışmayı değerlendiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, merkezin 60 yaş üstü Konaklılar için sadece bir vakit geçirme alanı değil, aynı zamanda üretim ve sosyalleşme noktası olduğunu belirtti.

Başkan Mutlu, "Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle bu taramaları ve seminerleri düzenleyerek komşularımızın sağlıklı yaş almalarını destekliyoruz. Onları kent yaşamında asla yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Belediye, benzer tarama ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bildirdi.

